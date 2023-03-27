https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposu-imha-edildi-1068817046.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü, Harkov Bölgesi’nde de bir... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:47+0300
2023-03-27T17:47+0300
2023-03-27T17:48+0300
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Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Harkov Bölgesi’nin Berestovoye yerleşimi yakınında 103. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait bir mühimmat deposu imha edildi” ifadesini kullandı.Bakanlık Sözcüsü, “Hava savunma araçları, Zaporojye Bölgesi’nin Temirovka yerleşimi yakınında Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.Ayrıca bazı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının vurulduğu ifade edildi.Donetsk cephesindeki operasyonlar, hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 400’den fazla asker, 4 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, 4 kamyonet, Grad çok namlulu roketatar ve D-20 obüsünü kaybetti.Kupyansk cephesinde, son 24 saatte 65 Ukraynalı asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistem, Akatsiya kundağı motorlu obüs, D-30 obüs etkisiz hale getirildi.Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen hava, topçu ve havan topu saldırılarında, Ukrayna ordusunun 85 askeri, iki zırhlı savaş aracı ve D-30 obüsü imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde Ukrayna ordusunun kayıpları 40 asker, iki kamyonet ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Herson cephesinde son bir günde 30 Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi
17:47 27.03.2023 (güncellendi: 17:48 27.03.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü, Harkov Bölgesi’nde de bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.
Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Harkov Bölgesi’nin Berestovoye yerleşimi yakınında 103. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait bir mühimmat deposu imha edildi” ifadesini kullandı.
Bakanlık Sözcüsü, “Hava savunma araçları, Zaporojye Bölgesi’nin Temirovka yerleşimi yakınında Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.
Ayrıca bazı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının vurulduğu ifade edildi.
Donetsk cephesindeki operasyonlar, hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 400’den fazla asker, 4 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, 4 kamyonet, Grad çok namlulu roketatar ve D-20 obüsünü kaybetti.
Kupyansk cephesinde, son 24 saatte 65 Ukraynalı asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistem, Akatsiya kundağı motorlu obüs, D-30 obüs etkisiz hale getirildi.
Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen hava, topçu ve havan topu saldırılarında, Ukrayna ordusunun 85 askeri, iki zırhlı savaş aracı ve D-30 obüsü imha edildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde Ukrayna ordusunun kayıpları 40 asker, iki kamyonet ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.
Herson cephesinde son bir günde 30 Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.