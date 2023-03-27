https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposu-imha-edildi-1068817046.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü, Harkov Bölgesi’nde de bir... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T17:47+0300

2023-03-27T17:47+0300

2023-03-27T17:48+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

harkov

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/02/1055265674_0:63:1671:1003_1920x0_80_0_0_2e40ab13b4f3cf40a5e431a57ef710ea.jpg

Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Harkov Bölgesi’nin Berestovoye yerleşimi yakınında 103. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait bir mühimmat deposu imha edildi” ifadesini kullandı.Bakanlık Sözcüsü, “Hava savunma araçları, Zaporojye Bölgesi’nin Temirovka yerleşimi yakınında Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.Ayrıca bazı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının vurulduğu ifade edildi.Donetsk cephesindeki operasyonlar, hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 400’den fazla asker, 4 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, 4 kamyonet, Grad çok namlulu roketatar ve D-20 obüsünü kaybetti.Kupyansk cephesinde, son 24 saatte 65 Ukraynalı asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistem, Akatsiya kundağı motorlu obüs, D-30 obüs etkisiz hale getirildi.Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen hava, topçu ve havan topu saldırılarında, Ukrayna ordusunun 85 askeri, iki zırhlı savaş aracı ve D-30 obüsü imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde Ukrayna ordusunun kayıpları 40 asker, iki kamyonet ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Herson cephesinde son bir günde 30 Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.

ukrayna

harkov

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya