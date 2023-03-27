Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Maden işçileri depremde yaşadıklarını anlattı
09:00
20 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Irak işgalinin 20. yılı
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı askerin Kur-an’ı Kerim’i yakmasına sert çıkış
10:30
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
10:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Putin kararına dünyadan sert tepkiler
13:31
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
13:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Gökçe: Mısır, Türkiye ile anlaşırsa kârlı çıkar
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Korgeneral Karakuş: Atatürk'ün yolundan gitseydik MMU çoktan uçmuştu
14:35
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı yaptırımı işe yaramadı, Rusya ve Çin büyümeye devam ediyor
18:05
5 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Batı, Rusya'ya karşı nükleer savaşı dahi göze aldı
18:20
3 dk
ÖZEL HABER
Enkazdan çıkarılanların yaşadığı crush sendromu nedir?
18:33
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’de banka krizi büyüdü: 50 banka tehlikede
18:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Yunanistan'a baskısı Türkiye'yi alternatif yaptı
18:51
5 dk
ÖZEL HABER
Son 63 yılın en düşük yağışları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya verilen uranyum cephanelerine dünyadan tepki
19:40
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposu-imha-edildi-1068817046.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü, Harkov Bölgesi’nde de bir... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:47+0300
2023-03-27T17:48+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
harkov
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/02/1055265674_0:63:1671:1003_1920x0_80_0_0_2e40ab13b4f3cf40a5e431a57ef710ea.jpg
Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Harkov Bölgesi’nin Berestovoye yerleşimi yakınında 103. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait bir mühimmat deposu imha edildi” ifadesini kullandı.Bakanlık Sözcüsü, “Hava savunma araçları, Zaporojye Bölgesi’nin Temirovka yerleşimi yakınında Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.Ayrıca bazı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının vurulduğu ifade edildi.Donetsk cephesindeki operasyonlar, hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 400’den fazla asker, 4 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, 4 kamyonet, Grad çok namlulu roketatar ve D-20 obüsünü kaybetti.Kupyansk cephesinde, son 24 saatte 65 Ukraynalı asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistem, Akatsiya kundağı motorlu obüs, D-30 obüs etkisiz hale getirildi.Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen hava, topçu ve havan topu saldırılarında, Ukrayna ordusunun 85 askeri, iki zırhlı savaş aracı ve D-30 obüsü imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde Ukrayna ordusunun kayıpları 40 asker, iki kamyonet ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Herson cephesinde son bir günde 30 Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.
ukrayna
harkov
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/02/1055265674_126:0:1546:1065_1920x0_80_0_0_d08b00702092f4a82965aa16344414be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposu imha edildi

17:47 27.03.2023 (güncellendi: 17:48 27.03.2023)
© Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Министерство обороны РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü, Harkov Bölgesi’nde de bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.
Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Harkov Bölgesi’nin Berestovoye yerleşimi yakınında 103. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait bir mühimmat deposu imha edildi” ifadesini kullandı.
Bakanlık Sözcüsü, “Hava savunma araçları, Zaporojye Bölgesi’nin Temirovka yerleşimi yakınında Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.
Ayrıca bazı bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracının vurulduğu ifade edildi.
Donetsk cephesindeki operasyonlar, hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 400’den fazla asker, 4 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, 4 kamyonet, Grad çok namlulu roketatar ve D-20 obüsünü kaybetti.
Kupyansk cephesinde, son 24 saatte 65 Ukraynalı asker, iki otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistem, Akatsiya kundağı motorlu obüs, D-30 obüs etkisiz hale getirildi.
Krasnıy Liman cephesinde düzenlenen hava, topçu ve havan topu saldırılarında, Ukrayna ordusunun 85 askeri, iki zırhlı savaş aracı ve D-30 obüsü imha edildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde Ukrayna ordusunun kayıpları 40 asker, iki kamyonet ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.
Herson cephesinde son bir günde 30 Ukraynalı asker, iki otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала