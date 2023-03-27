https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-devlet-arsivi-ilk-kozmonot-gagarinin-ucaginin-dustugu-yerin-fotograflarini-yayinladi-1068821559.html

Rusya Devlet Arşivi, ilk kozmonot Gagarin'in uçağının düştüğü yerin fotoğraflarını yayınladı

Rusya Devlet Arşivi, ilk kozmonot Gagarin'in uçağının düştüğü yerin fotoğraflarını yayınladı

Rusya Devlet Bilimsel ve Teknik Belgeler Arşivi (RGANTD), uzaya giden ilk insan olarak tarihe geçen kozmonot Yuriy Gagarin’in deneme uçuşu yaptığı uçağının... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T21:50+0300

2023-03-27T21:50+0300

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RGANTD Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Yuriy Gagarin’e mezar olan yerin fotoğrafları ilk kez yayınlandı. Fotoğraflarda Gagarin’in deneme uçuşu yaptığı MiG-15 eğitim savaş uçağının gövdesinin parçaları görülüyor.Kazanın meydana geldiği 27 Mart 1968 sabahında Yuriy Gagarin ve cephede savaş deneyimi de bulunan eğitmen pilot Vladimir Seryogin, Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Havaalanı’ndan bir MiG-15 UTI eğitim uçağıyla havalanmıştı.Kalkıştan birkaç dakika sonra Gagarin, istenen görevi yerine getirdiğini rapor etmiş ve ardından kendisine havalimanına dönme izni verilmişti.Bu görüşmenin hemen sonrasında Gagarin ve Seryogin’in içinde bulunduğu uçak, Vladimir bölgesindeki Novoselovo köyünün yakınlarında yere çakılmıştı. Kazanın kesin nedenleri hala net olarak bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220412/rus-kozmonot-yuri-gagarin-61-yil-once-bugun-uzaya-cikan-ilk-insan-oldu--1055482436.html

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