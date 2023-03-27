https://sputniknews.com.tr/20230327/rus-ordusu-donetsk-ve-harkov-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-muhimmat-deposunu-imha-etti-1068783140.html

Rus ordusu, Donetsk ve Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposunu imha etti

Rus ordusu, Donetsk ve Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait iki mühimmat deposunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kenti yakınlarında ve Harkov bölgesindeki... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T00:22+0300

2023-03-27T00:22+0300

2023-03-27T00:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

mühimmat deposu

rusya savunma bakanlığı

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.“Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayı'na ait bir mühimmat deposu imha edildi” diyen Konaşenkov, açıklamasını şöyle sürdürdü:Tümgeneral Konaşenkov, Herson yönünde son bir günde yapılan atışlar sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uğradığı kayıpların 20’ye yakın asker, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, ayrıca bir ABD yapımı M777 topçu sistemi olduğu bilgisini paylaştı.“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin taktik uçakları ve savaş jetleri ile füze ve topçu kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 128 bölgede konuşlandırılan 84 topçu birliğini, insan gücünü ve araçlarını atış mevzilerinde vurdu” diye sözlerini sürdüren Konaşenkov, ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen yedi füzenin önlendiğini, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde ve Zaporojye bölgesinde ise Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü vurguladı.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 404 uçak, 225 helikopter, 3 bin 587 insansız hava aracı, 414 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 415 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.073 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 440 sahra ve havan topu ile 9 bin 126 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat deposu, rusya savunma bakanlığı, rusya