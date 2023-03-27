Prof. Dr. Naci Görür'den 'İstanbul' uyarısı: 'Hükümete acil öneri' diyerek paylaştı

HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm oldğuna inandığım için ben de öneriyorum: istanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90,000. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum…