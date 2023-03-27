https://sputniknews.com.tr/20230327/prof-dr-naci-gorurden-hukumete-istanbul-icin-acil-deprem-cagrisi-1068824999.html
Prof. Dr. Naci Görür'den 'İstanbul' uyarısı: 'Hükümete acil öneri' diyerek paylaştı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'İstanbul' uyarısı: 'Hükümete acil öneri' diyerek paylaştı
Prof. Dr. Naci Görür 'Hükümetimize acil bir öneri' başlığıyla yaptığı çağrıda "Devlet depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:32+0300
2023-03-27T23:32+0300
2023-03-27T23:36+0300
türkiye
naci görür
istanbul
deprem
bina çökmesi
hükümet
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Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki yapıların deprem dönüşümü için iktidara acil bir öneri sundu.Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda binaların güçlendirilmesi için önce acil olarak insanların can güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
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naci görür, istanbul, deprem, bina çökmesi, hükümet
naci görür, istanbul, deprem, bina çökmesi, hükümet
Prof. Dr. Naci Görür'den 'İstanbul' uyarısı: 'Hükümete acil öneri' diyerek paylaştı
23:32 27.03.2023 (güncellendi: 23:36 27.03.2023) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür 'Hükümetimize acil bir öneri' başlığıyla yaptığı çağrıda "Devlet depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda yaşayanların taşınmasını sağlamalı" dedi.
Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki yapıların deprem dönüşümü için iktidara acil bir öneri sundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda binaların güçlendirilmesi için önce acil olarak insanların can güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.