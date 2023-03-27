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https://sputniknews.com.tr/20230327/prens-harry-telefon-dinleme-ve-mahremiyet-davasi-icin-londrada-1068809122.html
Prens Harry, telefon dinleme ve mahremiyet davası için Londra'da
Prens Harry, telefon dinleme ve mahremiyet davası için Londra'da
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davasının duruşmasına katılmak... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T15:18+0300
2023-03-27T15:18+0300
dünya
prens harry
ingiltere
yasa dışı dinleme
mahkeme
dava
duruşma
mahremiyet
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Sky News'in haberine göre, Prens Harry'nin Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve film yapımcısı David Furnish'in de aralarında bulunduğu davacılarla Associated Newspapers Limited'e (ANL) karşı açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davasının duruşması, Yüksek Mahkemede görüldü.Prens Harry, duruşmaya katılmak üzere Londra'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.4 gün sürecek duruşmalarda davanın devam edip etmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.Dava kapsamında özel dedektiflerin, arabalara ve evlere gizlice dinleme cihazları yerleştirmesi, özel telefon konuşmalarının kaydedilmesi, yasa dışı yollarla banka hesaplarına erişilmesi ve içeriden bilgi almak için polise para ödemesi gibi ANL'ye yönelik iddialar ele alınacak.Mahkemede ANL'nin, iddiaların yargılama yapılmadan reddedilmesine yönelik teklifi de değerlendirilecek.ANL, iddiaları reddediyorHakkındaki iddiaları reddeden ANL, suçlamaları "akla sığmayan karalamalar" ve "kuruluşu telefon korsanlığı skandalına sürüklemeye yönelik önceden planlanmış ve organize bir girişim" olarak nitelendirdi.ANL'nin adı açıklanmayan yetkilisi, iddiaların "hiçbir inandırıcı kanıta dayanmayan, asılsız ve son derece karalayıcı" olduğunu ifade etti.'Ağır mahremiyet ihlallerine' uğradıkları için dava açmışlardıPrens Harry, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John, David Furnish ve Clarendon Baronesi Doreen Lawrence'ın da aralarında bulunduğu sanatçı ve politikacılar, Associated Newspapers aleyhinde Ekim 2022'de dava açmıştı.Davacılar, The Mail On Sunday ve MailOnline'nın da yayıncısı olan ANL tarafından işlendiği iddia edilen "menfur suç eylemleri" sonucunda "ağır mahremiyet ihlallerine" uğradıklarını, özel bilgilerinin kötüye kullanıldığını savunmuştu.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz The Mail On Sunday gazetesine açtığı iftira davasını, Temmuz 2022'de kazanmıştı.Prens Harry, 4 Ekim 2019'da da telefon mesajlarını "hackledikleri" gerekçesiyle The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etmişti.
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prens harry, ingiltere, yasa dışı dinleme, mahkeme, dava, duruşma, mahremiyet
prens harry, ingiltere, yasa dışı dinleme, mahkeme, dava, duruşma, mahremiyet

Prens Harry, telefon dinleme ve mahremiyet davası için Londra'da

15:18 27.03.2023
© AP Photoİngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AP Photo
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davasının duruşmasına katılmak için Londra'ya geldi.
Sky News'in haberine göre, Prens Harry'nin Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve film yapımcısı David Furnish'in de aralarında bulunduğu davacılarla Associated Newspapers Limited'e (ANL) karşı açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davasının duruşması, Yüksek Mahkemede görüldü.
Prens Harry, duruşmaya katılmak üzere Londra'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
4 gün sürecek duruşmalarda davanın devam edip etmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.
Dava kapsamında özel dedektiflerin, arabalara ve evlere gizlice dinleme cihazları yerleştirmesi, özel telefon konuşmalarının kaydedilmesi, yasa dışı yollarla banka hesaplarına erişilmesi ve içeriden bilgi almak için polise para ödemesi gibi ANL'ye yönelik iddialar ele alınacak.
Mahkemede ANL'nin, iddiaların yargılama yapılmadan reddedilmesine yönelik teklifi de değerlendirilecek.

ANL, iddiaları reddediyor

Hakkındaki iddiaları reddeden ANL, suçlamaları "akla sığmayan karalamalar" ve "kuruluşu telefon korsanlığı skandalına sürüklemeye yönelik önceden planlanmış ve organize bir girişim" olarak nitelendirdi.
ANL'nin adı açıklanmayan yetkilisi, iddiaların "hiçbir inandırıcı kanıta dayanmayan, asılsız ve son derece karalayıcı" olduğunu ifade etti.

'Ağır mahremiyet ihlallerine' uğradıkları için dava açmışlardı

Prens Harry, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John, David Furnish ve Clarendon Baronesi Doreen Lawrence'ın da aralarında bulunduğu sanatçı ve politikacılar, Associated Newspapers aleyhinde Ekim 2022'de dava açmıştı.
Davacılar, The Mail On Sunday ve MailOnline'nın da yayıncısı olan ANL tarafından işlendiği iddia edilen "menfur suç eylemleri" sonucunda "ağır mahremiyet ihlallerine" uğradıklarını, özel bilgilerinin kötüye kullanıldığını savunmuştu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz The Mail On Sunday gazetesine açtığı iftira davasını, Temmuz 2022'de kazanmıştı.
Prens Harry, 4 Ekim 2019'da da telefon mesajlarını "hackledikleri" gerekçesiyle The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etmişti.
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