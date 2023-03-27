https://sputniknews.com.tr/20230327/polonyadan-abye-kieve-tedarik-edilen-silahlar-icin-2-milyar-euroluk-fatura-1068785352.html

Polonya’dan AB’ye Kiev'e tedarik edilen silahlar için 2 milyar euro'luk fatura

Polonya’dan AB’ye Kiev'e tedarik edilen silahlar için 2 milyar euro'luk fatura

Polonya Başbakanı Morawiecki, Varşova’nın Kiev'e tedarik edilen silah ve askeri teçhizatlar için Avrupa Birliği'ne (AB) 2 milyar euro'luk fatura kestiğini... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T03:30+0300

2023-03-27T03:30+0300

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ukrayna krizi

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mateusz morawiecki

ukrayna

ab

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Radyo RMF FM’e demecinde Polonya’nın Ukrayna’ya tedarik edilen silah ve askeri teçhizatlar için AB’ye 2 milyar euro'luk fatura kestiğini söyledi.Morawiecki, “2 milyar eurol'uk fatura kestik ve bu Polonya için çok iyi bir haber, Avrupa Konseyi zirvesinden Polonya bütçesi için getirdiğim çok iyi bir haber” diye konuştu.Polonya’nın bu parayı modern silah ve askeri teçhizatın alımı için kullanacağına dikkat çeken Morawiecki, “2 milyar euro 10 milyar zlotiye yuvarlanabilir. Bu para karşılığında stok yapabilir ve kendimize modern teçhizat sağlayabiliriz” vurgusunu yaptı.Polonya Başbakanı, Ukrayna’ya yapılan silah tedariki için Avrupa Birliği’nden şimdiye kadar en fazla 200 milyon euro ödeme yapıldığını, bu paranın Paskalya’ya kadar geleceğini ifade etti.

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