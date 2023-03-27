https://sputniknews.com.tr/20230327/polonyadan-abye-kieve-tedarik-edilen-silahlar-icin-2-milyar-euroluk-fatura-1068785352.html
Polonya’dan AB’ye Kiev'e tedarik edilen silahlar için 2 milyar euro'luk fatura
Polonya’dan AB’ye Kiev'e tedarik edilen silahlar için 2 milyar euro'luk fatura
Polonya Başbakanı Morawiecki, Varşova’nın Kiev'e tedarik edilen silah ve askeri teçhizatlar için Avrupa Birliği'ne (AB) 2 milyar euro'luk fatura kestiğini... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T03:30+0300
2023-03-27T03:30+0300
2023-03-27T03:30+0300
ukrayna krizi
polonya
mateusz morawiecki
ukrayna
ab
yardım
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Radyo RMF FM’e demecinde Polonya’nın Ukrayna’ya tedarik edilen silah ve askeri teçhizatlar için AB’ye 2 milyar euro'luk fatura kestiğini söyledi.Morawiecki, “2 milyar eurol'uk fatura kestik ve bu Polonya için çok iyi bir haber, Avrupa Konseyi zirvesinden Polonya bütçesi için getirdiğim çok iyi bir haber” diye konuştu.Polonya’nın bu parayı modern silah ve askeri teçhizatın alımı için kullanacağına dikkat çeken Morawiecki, “2 milyar euro 10 milyar zlotiye yuvarlanabilir. Bu para karşılığında stok yapabilir ve kendimize modern teçhizat sağlayabiliriz” vurgusunu yaptı.Polonya Başbakanı, Ukrayna’ya yapılan silah tedariki için Avrupa Birliği’nden şimdiye kadar en fazla 200 milyon euro ödeme yapıldığını, bu paranın Paskalya’ya kadar geleceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230326/bm-ukrayna-ortodoks-kilisesine-yonelik-ayrimcilik-hakkinda-rapor-yayinladi-1068778160.html
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polonya, mateusz morawiecki, ukrayna, ab, yardım
polonya, mateusz morawiecki, ukrayna, ab, yardım
Polonya’dan AB’ye Kiev'e tedarik edilen silahlar için 2 milyar euro'luk fatura
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Polonya Başbakanı Morawiecki, Varşova’nın Kiev'e tedarik edilen silah ve askeri teçhizatlar için Avrupa Birliği'ne (AB) 2 milyar euro'luk fatura kestiğini belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Radyo RMF FM’e demecinde Polonya’nın Ukrayna’ya tedarik edilen silah ve askeri teçhizatlar için AB’ye 2 milyar euro'luk fatura kestiğini söyledi.
Morawiecki, “2 milyar eurol'uk fatura kestik ve bu Polonya için çok iyi bir haber, Avrupa Konseyi zirvesinden Polonya bütçesi için getirdiğim çok iyi bir haber” diye konuştu.
Polonya’nın bu parayı modern silah ve askeri teçhizatın alımı için kullanacağına dikkat çeken Morawiecki, “2 milyar euro 10 milyar zlotiye yuvarlanabilir. Bu para karşılığında stok yapabilir ve kendimize modern teçhizat sağlayabiliriz” vurgusunu yaptı.
Polonya Başbakanı, Ukrayna’ya yapılan silah tedariki için Avrupa Birliği’nden şimdiye kadar en fazla 200 milyon euro ödeme yapıldığını, bu paranın Paskalya’ya kadar geleceğini ifade etti.