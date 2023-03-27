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https://sputniknews.com.tr/20230327/patrusev-21-yuzyilda-avrupada-basrol-rusyanin-olacak-1068818516.html
Patruşev: 21. yüzyılda Avrupa'da başrol Rusya'nın olacak
Patruşev: 21. yüzyılda Avrupa'da başrol Rusya'nın olacak
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 21. yüzyılda Avrupa'da başrolün Rusya'ya ait olacağını ifade etti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T18:46+0300
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dünya
rusya
avrupa
nikolay patruşev
avrupa birliği
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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Patruşev, AB'nin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı.Patruşev, "ABD, kıtadaki başrolün tarihsel olarak Rusya'ya ait olduğu gerçeğini göz ardı ederek Avrupa'da hüküm sürüyor. (Başrol) 19. yüzyılda Rusya İmparatorluğu'na, 20. yüzyılda Sovyetler Birliği'ne aitti, 21. yüzyılda da öyle olacak" diye konuştu.'Avrupa Birliği'nin çöküşü çok uzak değil'Avrupa Birliği'nin çöküşünün çok uzak olmadığını kaydeden Patruşev, "Avrupalılar, yalnızca kendini haklı çıkarmakla kalmayan, aynı zamanda Eski Dünya'yı ülkemizle açık bir çatışmaya iten bu uluslarüstü üst yapıya da elbette müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.'ABD ve NATO, Avrasya üzerinde askeri hakimiyet kurmayı hedefliyor'Patruşev, ABD ve NATO'nun Avrasya üzerinde askeri hakimiyet kurma hedefinde olduğunu söyledi.Rus yetkili, "Yeni AUKUS ittifakı kapsamında Avustralya filosunun nükleer denizaltıların tedarikiyle de olmak üzere yeniden silahlandırılması, Tayvan ve Güney Kore'nin askeri desteği, uzun vadeli amaca hizmet ediyor. Bu amaç, ABD ve NATO'nun Avrasya üzerinde doğu yönden askeri hakimiyeti sağlamak" dedi.
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rusya, avrupa, nikolay patruşev, avrupa birliği

Patruşev: 21. yüzyılda Avrupa'da başrol Rusya'nın olacak

18:46 27.03.2023
© SputnikNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 21. yüzyılda Avrupa'da başrolün Rusya'ya ait olacağını ifade etti.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Patruşev, AB'nin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Patruşev, "ABD, kıtadaki başrolün tarihsel olarak Rusya'ya ait olduğu gerçeğini göz ardı ederek Avrupa'da hüküm sürüyor. (Başrol) 19. yüzyılda Rusya İmparatorluğu'na, 20. yüzyılda Sovyetler Birliği'ne aitti, 21. yüzyılda da öyle olacak" diye konuştu.

'Avrupa Birliği'nin çöküşü çok uzak değil'

Avrupa Birliği'nin çöküşünün çok uzak olmadığını kaydeden Patruşev, "Avrupalılar, yalnızca kendini haklı çıkarmakla kalmayan, aynı zamanda Eski Dünya'yı ülkemizle açık bir çatışmaya iten bu uluslarüstü üst yapıya da elbette müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

'ABD ve NATO, Avrasya üzerinde askeri hakimiyet kurmayı hedefliyor'

Patruşev, ABD ve NATO'nun Avrasya üzerinde askeri hakimiyet kurma hedefinde olduğunu söyledi.

Rus yetkili, "Yeni AUKUS ittifakı kapsamında Avustralya filosunun nükleer denizaltıların tedarikiyle de olmak üzere yeniden silahlandırılması, Tayvan ve Güney Kore'nin askeri desteği, uzun vadeli amaca hizmet ediyor. Bu amaç, ABD ve NATO'nun Avrasya üzerinde doğu yönden askeri hakimiyeti sağlamak" dedi.
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