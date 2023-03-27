https://sputniknews.com.tr/20230327/oy-ve-otesi-yonetim-kurulu-baskani-100-bin-gonullu-ile-tum-sandiklardan-veri-toplamayi-hedefliyoruz-1068900270.html

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı: 100 bin gönüllü ile tüm sandıklardan veri toplamayı hedefliyoruz

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı: 100 bin gönüllü ile tüm sandıklardan veri toplamayı hedefliyoruz

Oy ve Ötesi Derneği düzenledikleri basın toplantısında 14 Mayıs’ta yapılması planlanan 2023 Yerel Seçimleri için sandık verisi sağlama faaliyetleri... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T21:47+0300

2023-03-27T21:47+0300

2023-03-29T13:47+0300

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Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı: 100 bin gönüllü ile tüm sandıklardan veri toplamayı hedefliyoruz Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı: 100 bin gönüllü ile tüm sandıklardan veri toplamayı hedefliyoruz

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programında Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Uzmanı Prof. Hüseyin Baloğlu ve Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun konuk oldular.Ertim Orkun: ‘Gençlerin katılımına çok önem veriyoruz’Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, seçim günü 100 bin gönüllü ile tüm sandıklardan veri toplamayı hedeflediklerini şu ifadeler ile anlattı:‘Önümüzdeki sürece gençlerin katılımına çok önem veriyoruz. Bize katılıp gönüllü olmalarını, bunu demokrasiyi birinci elden deneyimlemek için bir fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Ayrıca bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile bize ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız. Herkes bu mobil uygulama sayesinde bize veri ulaştırabilir, oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir. Bu seçimde 100 bin Oy ve Ötesi gönüllüsünün desteğiyle Türkiye'deki tüm seçim sandıklarından veri toplamayı hedefliyoruz.’‘NGS Teknolojisi çok sayıda gen analizi imkanı sağlıyor’Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Uzmanı Prof. Hüseyin Baloğlu patoloji dalında yaşanan gelişmeleri anlatarak ‘Next Generation Sequencing’ teknolojisi için şu açıklamaları yaptı:“Eskiden hastadan çok genli analizler için yeterince büyük bir tümör örneği alınması gerekiyordu. Ancak ‘Next Generation Sequencing’ (NGS) teknolojisi, çok az tümör örneğinden bile çok sayıda gen analizi yapmamıza olanak sağlayabiliyor. Aynı anda insandaki 46 kromozomun her bir noktasını ayrı ayrı analiz edebiliyoruz. Bu yöntemin, ihtiyaç duyulduğunda tanısal amaçla kullanımı da büyük avantaj çünkü bazı genetik değişiklikler bir tümörün imzası niteliğinde. Bütün bu yenilikler de kanserle savaşta çok büyük bir avantaj haline geliyor.”

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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radyo, oy ve ötesi, seçim, genel seçim, аудио