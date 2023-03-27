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'Onlarca Rus diplomat sınır dışı edilecek' haberlerine Almanya'dan yalanlama
'Onlarca Rus diplomat sınır dışı edilecek' haberlerine Almanya'dan yalanlama
Almanya hükümeti, 30 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği yönündeki haberleri yalanladı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:00+0300
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dünya
almanya
rusya
rus diplomat
rus diplomatlar
sınır dışı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, 30 Rus diplomatın sınır dışı edileceğine ilişkin haberleri doğrulamadı. Alman medyasında yer alan söz konusu haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üstüne, Sasse, “Şu anda Rus diplomatların sınır dışı edilmesini değerlendirmiyoruz” dedi.Almanya hükümetinin, 30 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etmeyi planladığına ilişkin haberler Alman Focus dergisinde yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/almanya-30-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1068755925.html
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almanya, rusya, rus diplomat, rus diplomatlar, sınır dışı
almanya, rusya, rus diplomat, rus diplomatlar, sınır dışı

'Onlarca Rus diplomat sınır dışı edilecek' haberlerine Almanya'dan yalanlama

14:00 27.03.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya hükümeti, 30 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği yönündeki haberleri yalanladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, 30 Rus diplomatın sınır dışı edileceğine ilişkin haberleri doğrulamadı. Alman medyasında yer alan söz konusu haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üstüne, Sasse, “Şu anda Rus diplomatların sınır dışı edilmesini değerlendirmiyoruz” dedi.
Almanya hükümetinin, 30 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etmeyi planladığına ilişkin haberler Alman Focus dergisinde yer almıştı.
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Almanya, 30 Rus diplomatı sınır dışı edecek
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