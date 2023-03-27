https://sputniknews.com.tr/20230327/onlarca-rus-diplomat-sinir-disi-edilecek-haberlerine-almanyadan-yalanlama-1068805103.html
'Onlarca Rus diplomat sınır dışı edilecek' haberlerine Almanya'dan yalanlama
'Onlarca Rus diplomat sınır dışı edilecek' haberlerine Almanya'dan yalanlama
Almanya hükümeti, 30 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği yönündeki haberleri yalanladı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:00+0300
2023-03-27T14:00+0300
2023-03-27T14:00+0300
dünya
almanya
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rus diplomat
rus diplomatlar
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, 30 Rus diplomatın sınır dışı edileceğine ilişkin haberleri doğrulamadı. Alman medyasında yer alan söz konusu haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üstüne, Sasse, “Şu anda Rus diplomatların sınır dışı edilmesini değerlendirmiyoruz” dedi.Almanya hükümetinin, 30 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etmeyi planladığına ilişkin haberler Alman Focus dergisinde yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/almanya-30-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1068755925.html
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almanya, rusya, rus diplomat, rus diplomatlar, sınır dışı
almanya, rusya, rus diplomat, rus diplomatlar, sınır dışı
'Onlarca Rus diplomat sınır dışı edilecek' haberlerine Almanya'dan yalanlama
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Almanya hükümeti, 30 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği yönündeki haberleri yalanladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, 30 Rus diplomatın sınır dışı edileceğine ilişkin haberleri doğrulamadı. Alman medyasında yer alan söz konusu haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üstüne, Sasse, “Şu anda Rus diplomatların sınır dışı edilmesini değerlendirmiyoruz” dedi.
Almanya hükümetinin, 30 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etmeyi planladığına ilişkin haberler Alman Focus dergisinde yer almıştı.