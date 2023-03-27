https://sputniknews.com.tr/20230327/nagehan-alci-bakan-ozere-seslendi-yalvariyorum-universiteleri-acin-1068795676.html
Nagehan Alçı, Bakan Özer'e seslendi: 'Yalvarıyorum üniversiteleri açın'
Nagehan Alçı, Bakan Özer'e seslendi: 'Yalvarıyorum üniversiteleri açın'
HAbertürk yazarı Nagehan Alçı, üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesini eleştirdi ve "Bu yanlıştan lütfen artık dönün" dedi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:43+0300
2023-03-27T11:43+0300
2023-03-27T11:49+0300
türkiye
okul
uzaktan eğitim
nagehan alçı
üniversite
öğrenci
mahmut özer
meb
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Nagehan Alçı, bugünkü "Bu yanlıştan lütfen artık dönün" başlıklı yazısında üniversitelerin uzaktan eğitimi sürdürmesi kararını eleştirdi.HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, hafta içi gündüz saatlerinde kafelerde, alışveriş merkezlerinde (AVM) üniversiteli kaynadığını belirten Alçı, "Birdenbire kampüsünüze kilit vuruldu, sizi doğrudan etkileyen herhangi bir durum olmadığı halde, yurtta kalan öğrenciler gerekçe gösterilerek okulunuz kapandı. Ne düşünürsünüz?Eğitimin gözden çıkarılabilir bir şey olduğunu değil mi? Ya da mesela üniversite için başka bir şehre okumaya gelmiş, yurt yerine kendine ev tutmuş bir gençsiniz. Okul kapandı. Ve ne kadar kapalı kalacağı belli değil. Kısacası bu ülkenin üniversitelileri darmadağın olmuş durumda" dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenen Alçı, "Size yalvarıyorum… Gençleri düşünüyorsanız, eğitime önem veriyorsanız bu yanlıştan geç de olsa artık dönün… Bu ülkenin gelecek kuşaklarının kaybolmaması için üniversiteleri açın!" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/yok-bahar-yariyili-egitim-ve-ogretimine-iliskin-yeni-sorulari-yanitladi-1067383796.html
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okul, uzaktan eğitim, nagehan alçı, üniversite, öğrenci, mahmut özer, meb
okul, uzaktan eğitim, nagehan alçı, üniversite, öğrenci, mahmut özer, meb
Nagehan Alçı, Bakan Özer'e seslendi: 'Yalvarıyorum üniversiteleri açın'
11:43 27.03.2023 (güncellendi: 11:49 27.03.2023) Abone ol
HAbertürk yazarı Nagehan Alçı, üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesini eleştirdi ve "Bu yanlıştan lütfen artık dönün" dedi.
Nagehan Alçı, bugünkü "Bu yanlıştan lütfen artık dönün
" başlıklı yazısında üniversitelerin uzaktan eğitimi sürdürmesi kararını eleştirdi.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, hafta içi gündüz saatlerinde kafelerde, alışveriş merkezlerinde (AVM) üniversiteli kaynadığını belirten Alçı, "Birdenbire kampüsünüze kilit vuruldu, sizi doğrudan etkileyen herhangi bir durum olmadığı halde, yurtta kalan öğrenciler gerekçe gösterilerek okulunuz kapandı. Ne düşünürsünüz?Eğitimin gözden çıkarılabilir bir şey olduğunu değil mi? Ya da mesela üniversite için başka bir şehre okumaya gelmiş, yurt yerine kendine ev tutmuş bir gençsiniz. Okul kapandı. Ve ne kadar kapalı kalacağı belli değil. Kısacası bu ülkenin üniversitelileri darmadağın olmuş durumda" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenen Alçı, "Size yalvarıyorum… Gençleri düşünüyorsanız, eğitime önem veriyorsanız bu yanlıştan geç de olsa artık dönün… Bu ülkenin gelecek kuşaklarının kaybolmaması için üniversiteleri açın!" ifadelerini kullandı.