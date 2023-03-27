https://sputniknews.com.tr/20230327/nagehan-alci-bakan-ozere-seslendi-yalvariyorum-universiteleri-acin-1068795676.html

Nagehan Alçı, Bakan Özer'e seslendi: 'Yalvarıyorum üniversiteleri açın'

Nagehan Alçı, Bakan Özer'e seslendi: 'Yalvarıyorum üniversiteleri açın'

HAbertürk yazarı Nagehan Alçı, üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesini eleştirdi ve "Bu yanlıştan lütfen artık dönün" dedi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:43+0300

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türkiye

okul

uzaktan eğitim

nagehan alçı

üniversite

öğrenci

mahmut özer

meb

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Nagehan Alçı, bugünkü "Bu yanlıştan lütfen artık dönün" başlıklı yazısında üniversitelerin uzaktan eğitimi sürdürmesi kararını eleştirdi.HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, hafta içi gündüz saatlerinde kafelerde, alışveriş merkezlerinde (AVM) üniversiteli kaynadığını belirten Alçı, "Birdenbire kampüsünüze kilit vuruldu, sizi doğrudan etkileyen herhangi bir durum olmadığı halde, yurtta kalan öğrenciler gerekçe gösterilerek okulunuz kapandı. Ne düşünürsünüz?Eğitimin gözden çıkarılabilir bir şey olduğunu değil mi? Ya da mesela üniversite için başka bir şehre okumaya gelmiş, yurt yerine kendine ev tutmuş bir gençsiniz. Okul kapandı. Ve ne kadar kapalı kalacağı belli değil. Kısacası bu ülkenin üniversitelileri darmadağın olmuş durumda" dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenen Alçı, "Size yalvarıyorum… Gençleri düşünüyorsanız, eğitime önem veriyorsanız bu yanlıştan geç de olsa artık dönün… Bu ülkenin gelecek kuşaklarının kaybolmaması için üniversiteleri açın!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230222/yok-bahar-yariyili-egitim-ve-ogretimine-iliskin-yeni-sorulari-yanitladi-1067383796.html

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