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Meteoroloji'den deprem bölgesine yağış uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesine yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:38+0300
2023-03-27T17:38+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
deprem
yağış
sağanak yağış
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağışların, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.Çarşamba günü çok bulutlu ve yağışlı geçecekBölge genelinin, çarşamba günü ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem, yağış, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem, yağış, sağanak yağış

Meteoroloji'den deprem bölgesine yağış uyarısı

17:38 27.03.2023
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın beklendiğini açıkladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.
Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Çarşamba günü çok bulutlu ve yağışlı geçecek

Bölge genelinin, çarşamba günü ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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