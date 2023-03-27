Mahir Ünsal Eriş: Türkiye'de 'komünizm canavarı' yıllarca ekmek yedi

“Gaip benim için bir aile hikayesi. Arkasındaki derin devlet bir yana, bir ailenin, aile olamama hikayesi… Bizim ülkemizin tarihinde ‘komünizm canavarı’ yıllarca ekmek yedi. Yıllarca çocuklar komünizmle korkutuldular. Yıllarca ‘Komünistler gelirse malınıza el koyarlar; çocuğunuza, eşinize el koyarlar’ diye insanlar korkutuldular. İnsanların sosyalist hareketlere mesafeli olmasının arkasında biraz bu umacı hikayesinin yattığını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu, büyük bir travma. Türkiye’de komünizme karşı mücadelenin aslında doğrudan bir dış politika hikayesi olduğu ve iç politikaya sirayetiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu Anti-komünist propaganda meselesi üzerinden gençler çok zehirlendiler. Kitaptaki Salih’in hikayesi de bu zehirlenen gençlerin hikayesinden doğan, oradan gelişen ve terörize olan bir hikaye.”