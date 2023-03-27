https://sputniknews.com.tr/20230327/mahir-unsal-eris-turkiyede-komunizm-canavari-yillarca-ekmek-yedi-1068808125.html
Mahir Ünsal Eriş: Türkiye'de 'komünizm canavarı' yıllarca ekmek yedi
Mahir Ünsal Eriş: Türkiye'de 'komünizm canavarı' yıllarca ekmek yedi
Mahir Ünsal Eriş, “Bizim ülkemizin tarihinde ‘komünizm canavarı’ yıllarca ekmek yedi. Yıllarca çocuklar komünizmle korkutuldu. Bu anti-komünist propaganda... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T15:10+0300
2023-03-27T15:10+0300
2023-03-27T15:20+0300
yazar
mahir ünsal eriş
yaşam
komünizm
kitap
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Yazar Mahir Ünsal Eriş, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Eriş’le başta ‘Öbürküler’ ve ‘Gaip’ olmak üzere yazdığı tüm eserlerine ilişkin sohbet edildi. Eriş, yayında, Öbürküler’in üçleme olacağı müjdesini verdi.'Anti-komünist propaganda üzerinden gençler çok zehirlendi'Son romanı Gaip’e ilişkin de konuşan Mahir Ünsal Eriş, şunları söyledi:Eriş, şöyle devam etti:
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Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
yazar, mahir ünsal eriş, komünizm, kitap
yazar, mahir ünsal eriş, komünizm, kitap
Mahir Ünsal Eriş: Türkiye'de 'komünizm canavarı' yıllarca ekmek yedi
15:10 27.03.2023 (güncellendi: 15:20 27.03.2023) Abone ol
Özel
Mahir Ünsal Eriş, “Bizim ülkemizin tarihinde ‘komünizm canavarı’ yıllarca ekmek yedi. Yıllarca çocuklar komünizmle korkutuldu. Bu anti-komünist propaganda meselesi üzerinden gençler çok zehirlendi” dedi.
Yazar Mahir Ünsal Eriş, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Eriş’le başta ‘Öbürküler’ ve ‘Gaip’ olmak üzere yazdığı tüm eserlerine ilişkin sohbet edildi. Eriş, yayında, Öbürküler’in üçleme olacağı müjdesini verdi.
'Anti-komünist propaganda üzerinden gençler çok zehirlendi'
Son romanı Gaip’e ilişkin de konuşan Mahir Ünsal Eriş, şunları söyledi:
“Gaip benim için bir aile hikayesi. Arkasındaki derin devlet bir yana, bir ailenin, aile olamama hikayesi… Bizim ülkemizin tarihinde ‘komünizm canavarı’ yıllarca ekmek yedi. Yıllarca çocuklar komünizmle korkutuldular. Yıllarca ‘Komünistler gelirse malınıza el koyarlar; çocuğunuza, eşinize el koyarlar’ diye insanlar korkutuldular. İnsanların sosyalist hareketlere mesafeli olmasının arkasında biraz bu umacı hikayesinin yattığını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu, büyük bir travma. Türkiye’de komünizme karşı mücadelenin aslında doğrudan bir dış politika hikayesi olduğu ve iç politikaya sirayetiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu Anti-komünist propaganda meselesi üzerinden gençler çok zehirlendiler. Kitaptaki Salih’in hikayesi de bu zehirlenen gençlerin hikayesinden doğan, oradan gelişen ve terörize olan bir hikaye.”
“Türk sağını uzun yıllar meşgul etmiş bir şey, Barnabas İncili. Birçok ünlü ismin kıyısından geçtiği bir Barnabas İncili gizemi var. Aslında Barnabas İncili diye bir şey yok, kurmaca bir şey. İslamiyetin doğuşundan bin yıl sonra yazılmış. Fakat Türk sağının nedense bu Barnabas İncili’ne sonsuz bir ilgisi var. Türk sağının ciddi bir özeti olan Gaip’te Barnabas İncili’nin özellikle yer almasını istedim.”