https://sputniknews.com.tr/20230327/kremlin-putinin-turkiyeyi-ziyaret-edecegi-haberlerini-dogrulamadi-1068801696.html

Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği haberlerini doğrulamadı

Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği haberlerini doğrulamadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T13:15+0300

2023-03-27T13:15+0300

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dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı yönünndeki soruya “Hayır, (bu doğru değil)” yanıtını verdi.Putin’in Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine ilişkin iddialar Türk medyasında yer almıştı.Rusya Devlet Başkanı ile Erdoğan’ın son yüz yüze görüşmeleri Ekim 2022’de Astana’da gerçekleşti. Liderler, geçen hafta sonu da telefonda görüştü.

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rusya, türkiye, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov