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Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği haberlerini doğrulamadı
Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği haberlerini doğrulamadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T13:15+0300
2023-03-27T13:21+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı yönünndeki soruya “Hayır, (bu doğru değil)” yanıtını verdi.Putin’in Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine ilişkin iddialar Türk medyasında yer almıştı.Rusya Devlet Başkanı ile Erdoğan’ın son yüz yüze görüşmeleri Ekim 2022’de Astana’da gerçekleşti. Liderler, geçen hafta sonu da telefonda görüştü.
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rusya, türkiye, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
rusya, türkiye, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği haberlerini doğrulamadı

13:15 27.03.2023 (güncellendi: 13:21 27.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına ilişkin haberleri yalanladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı yönünndeki soruya “Hayır, (bu doğru değil)” yanıtını verdi.
Putin’in Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine ilişkin iddialar Türk medyasında yer almıştı.
Rusya Devlet Başkanı ile Erdoğan’ın son yüz yüze görüşmeleri Ekim 2022’de Astana’da gerçekleşti. Liderler, geçen hafta sonu da telefonda görüştü.
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