Kiracı, evden çıkmak için ev sahibinden 'yüzde 10 pay' istedi

"Peki satışlarda zincirleme kilit ne anlama geliyor? İşte yaşanan örneği. Biliyorsunuz, deprem korkusu nedeniyle başta İstanbul olmak üzere birçok ilde vatandaşlar daha güvenli semtlere akın ediyor. Arkadaşım, evini kiraya vermiş, 7 yıldır kendisi de bahçeli bir evde kirada oturuyor. Deprem nedeniyle arkadaşımın kirada oturduğu evin sahibi evi satmak istiyor. Arkadaşım aslında bu enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle ödediği kiranın düşük olduğunu kabul ediyor. Ama ev satılacak. O da dönüyor, kendi kiracısına, “Evi satmak istiyorum” diyor. Amacı kendi evini satıp yine bahçeli bir ev almak. Kiracının verdiği cevap: 'İnanın ben de aynı durumdayım. Evimi satacağım ama benim de evimde kiracı var. Satsam üzerine ekleyip bir ev alacağım... Ama kiracı çıkmıyor...' İşte zincirleme kilitlenme böyle oluyor."