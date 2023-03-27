Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını resmen başlattı: 'Sana söz, yine baharlar gelecek'
19:32 27.03.2023 (güncellendi: 19:38 27.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle paylaşımda bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı.
Kılıçdaroğlu, videoyu "Sana söz yine baharlar gelecek..." ifadesiyle paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı kampanyasının ilk filmi olan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile el ele olduğu görüntülere de yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı kampanyasının ilk filmi olan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile el ele olduğu görüntülere de yer verildi.
6'lı masanın diğer liderleriyle birlikte görüntülerin yer aldığı, Levent Yüksel'in 'Tuana' şarkısının kullanıldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek" ifadeleriyle bitirdi.
#SanaSöz yine baharlar gelecek… pic.twitter.com/WWqeMS3XqX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 27, 2023