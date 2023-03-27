https://sputniknews.com.tr/20230327/kastamonuda-sap-nedeniyle-bir-ilce-karantinaya-alindi-1068824301.html

Kastamonu’da şap nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı

Kastamonu’da şap nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, SAT-2 tipi şap virüsü görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçede hastalık sebebi ile hayvan hareketliliği yasaklandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T23:18+0300

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türkiye

kastamonu

inebolu

karantina

hayvan

sağlık

şap salgını

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemeler neticesinde hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Yapılan tespitin ardından İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından işletme çevresindeki 10 kilometre çapındaki alanda karantina uygulandı. Ayrıca karantinaya alınmasının ardından ilçede hayvanlar SAT-2 tipi şap virüsüne karşı aşılanmaya başlandı.İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde ülkemizde görülen yeni tip SAT-2 şap virüsü tespit edilmiştir. İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır. Hastalık sönüşü yapılana kadar alım, satım, nakliye ve hayvan harekatı yasaklanmıştır” denildi.

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kastamonu, inebolu, karantina, hayvan, sağlık, şap salgını