https://sputniknews.com.tr/20230327/kahramanmarasta-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-13-mahallede-devam-edecek-1068785664.html
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 13 mahallede süreceğini... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T03:10+0300
2023-03-27T03:10+0300
2023-03-27T03:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
kahramanmaraş valiliği
bina
enkaz
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067220060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68e5a21ea1a693f55d63e87babfd7505.jpg
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Hacı Bayram Veli ve Avcılar mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik, Doğu Kent, Fevzi Paşa, Ekmekçi, Güzelyurt, Yavuz Selim, Erkenez, Elmalar, Karacasu Karaziyaret ve Sakarya mahallelerinde devam edeceği belirtildi.Acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230326/hatay-valiligi-enkaz-kaldirma-calismalari-yarin-14-mahallede-surecek-1068782168.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067220060_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e62a7d650153dd0567bc8c74982397cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, bina, enkaz, yıkım
kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, bina, enkaz, yıkım
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
Abone ol
Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 13 mahallede süreceğini bildirdi.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Hacı Bayram Veli ve Avcılar mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik, Doğu Kent, Fevzi Paşa, Ekmekçi, Güzelyurt, Yavuz Selim, Erkenez, Elmalar, Karacasu Karaziyaret ve Sakarya mahallelerinde devam edeceği belirtildi.
Acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.