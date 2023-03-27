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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230327/kahramanmarasta-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-13-mahallede-devam-edecek-1068785664.html
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 13 mahallede süreceğini... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-27T03:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
kahramanmaraş valiliği
bina
enkaz
yıkım
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Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Hacı Bayram Veli ve Avcılar mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik, Doğu Kent, Fevzi Paşa, Ekmekçi, Güzelyurt, Yavuz Selim, Erkenez, Elmalar, Karacasu Karaziyaret ve Sakarya mahallelerinde devam edeceği belirtildi.Acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230326/hatay-valiligi-enkaz-kaldirma-calismalari-yarin-14-mahallede-surecek-1068782168.html
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kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, bina, enkaz, yıkım
kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, bina, enkaz, yıkım

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek

03:10 27.03.2023
© AFP 2023 / ZEIN AL RIFAIKahramanmaraş- Deprem
Kahramanmaraş- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / ZEIN AL RIFAI
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Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 13 mahallede süreceğini bildirdi.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Hacı Bayram Veli ve Avcılar mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik, Doğu Kent, Fevzi Paşa, Ekmekçi, Güzelyurt, Yavuz Selim, Erkenez, Elmalar, Karacasu Karaziyaret ve Sakarya mahallelerinde devam edeceği belirtildi.
Acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
Hatay enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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