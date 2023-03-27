https://sputniknews.com.tr/20230327/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068788637.html
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T08:31+0300
2023-03-27T08:31+0300
2023-03-27T08:31+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
kıtalararası balistik füze
balistik füze denemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068080693_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a2ee0df1d33afa1c1d335afad62f6c82.jpg
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.
kuzey kore
güney kore
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068080693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79e1cae94b147ef7a5fdfdd59d9c157e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi
kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Abone ol
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.
Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.
Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.