https://sputniknews.com.tr/20230327/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068788637.html

Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T08:31+0300

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dünya

kuzey kore

güney kore

japonya

kıtalararası balistik füze

balistik füze denemesi

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.

kuzey kore

güney kore

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kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi