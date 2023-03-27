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https://sputniknews.com.tr/20230327/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068788637.html
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T08:31+0300
2023-03-27T08:31+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
kıtalararası balistik füze
balistik füze denemesi
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.
kuzey kore
güney kore
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kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi
kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

08:31 27.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore'nin Güney'in askeri havaalanını vurma simülasyonlu topçu tatbikatı ve 6 kısa menzilli balistik füze denemesinin görüntülerini Seul'de bir tren istasyonundaki ekrandan izleyen Güney Koreliler
Kuzey Kore'nin Güney'in askeri havaalanını vurma simülasyonlu topçu tatbikatı ve 6 kısa menzilli balistik füze denemesinin görüntülerini Seul'de bir tren istasyonundaki ekrandan izleyen Güney Koreliler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.
Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.
Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.
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