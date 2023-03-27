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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/iyi-parti-cumhurbaskani-erdoganin-adayligina-itiraz-edecek-1068815339.html
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edecek
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edecek
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edeceklerini açıkladı. Zorlu, "Sayın Uğur Poyraz, kapsamlı... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:55+0300
2023-03-27T16:55+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
recep tayyip erdoğan
itiraz
cumhurbaşkanı adayı
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İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 15 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvurularının 24 Mart'ta sona erdiğini hatırlatan Zorlu, "3.379 aday adaylığı başvurusu partimizce kabul edilmiştir. Başvuruların yüzde 32’si kadın yurttaşlarımızdan, yüzde 21’de 30 yaş altı yurttaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi.Parti programımızda yer aldığı gibi İstanbul, Ankara, İzmir gibi 15 ilde üye tabanlı aday belirleme sürecinin başladığını kaydeden Zorlu, "Bu kapsamda 1-2 Nisan tarihlerinde üyelerimiz sandık başına gidecek ve milletvekili adaylarını kendileri belirleyecek" şeklinde konuştu.Yaklaşık 3 bin sayfalık seçim beyannamesi hazırladıklarını açıklayan Zorlu, "Türk siyasetinde bu yöntemi ilk defa biz geliştireceğiz. Yakında lansmanını da yapacağız. Seçim beyannamesi sistemimize girdiğinizde, yaşınızı, mesleğinizi, gelir grubunuzu yazarak İYİ Parti'nin size ne vadettiğini birebir görme şansı yakalayacaksınız" ifadelerini kullandı.17 bakanın milletvekili adayı gösterilecek olmasına değinen Zorlu, Anayasa'nın 106. maddesinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur." ifadesine dikkat çekti.'Bu sistemin artık taşınamaz bir yük haline geldiğini görüyoruz'Zorlu, "AK Parti için oy isteyen bakanlarla, milletin iradesinden yetki alma sorumluluğu için sahaya inen milletvekili adaylığı bir bütün haline getiriliyor. Bu getirdikleri ucube sistemin içerisinde bile yer almayan, onun bile kabul edemeyeceği bir ilkesellik. Bu sistemin artık taşınamaz bir yük haline geldiğini görüyoruz" diye ekledi.Parlamenter sistemde adalet, içişleri ve ulaştırma bakanlarının seçimle birlikte istifa etmek zorunda olduklarını hatırlatan Zorlu, "Adalet mekanizması seçim döneminde topluma adaletli bir şekilde yansımalıdır. Emniyet ve güvenlik seçimin güvenliğinden sorumludur. Bu madde, siyasi partilerin adil ve tarafsız yarış ortamında olmaları için bir kaygının ürünüydü. Gelinen noktada bütün bakanlar sahaya iniyor. Bu, Millet İttifak'ının başarıya bir adım daha yaklaştığının işareti" dedi.Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara değinen Zorlu, "Biz İYİ Parti olarak bu konuda baştan bu yana netiz. Hiçbir şekilde hiçbir rakibimizden ne çekiniyoruz ne de korkuyoruz. Sandıkta karşımıza çıkan kim olursa olsun, milletimizin desteğini alarak bu başarıyı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.1982 Anayasası’nın ilk hâlinde düzenleme ile 2007 ve 2017 yıllarındaki düzenlemelere dikkat çeken Zorlu, "Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda da “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü yer almıştır. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemek yönünde tercih kullanarak, bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.Zorlu, "Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak önümüzdeki saatler içerisinde partimizin genel sekreteri Sayın Uğur Poyraz, kapsamlı itirazımızı da ortaya koyan bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak. Sonucu elbette hepimizi bağlar. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Bu yarışın galibi de biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçime meşruiyet sorunu yaratmaması adına bu başvuruyu yapıyoruz" diye ekledi.Seçim yaklaşırken milletin gündeminden de kopmadıklarını kaydeden Zorlu, "Siyasi iktidar aceleyle en düşük emekli maaşını 7.500 liraya tamamladı. Burada başka bir oyun senaryosu var tıpkı baz etkisinde olduğu gibi. 5.500 lira alan bir emekliye Hazine'den 2.000 TL, 7.400 TL aylığı olan bir emekliye ise 100 lira ekleniyor. Ama önümüzdeki sene verilecek zamlarda bu taban ücret geçerli olmayacak" dedi.7.500 lira üzerinde aylığı olan yaklaşık 7 milyon emeklinin aylıklarında herhangi bir artış olmayacağına da işaret eden Zorlu, basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları sorulan Zorlu, "Değerli arkadaşımızın açıklaması, Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olmadı. Biz hedeflerinde şeffaf bir partiyiz. Altına imza attığımız metinlerin sonuna kadar arkasındayız. Bunun ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Biz İYİ Parti olarak bu seçimleri hep birlikte, Millet İttifakı olarak kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz var. BU hedefimizi yerine getirmek için de milletimizden özellikle parlamentoda bizi birinci parti yapmalarını arzu ediyoruz" dedi.
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iyi parti, recep tayyip erdoğan, itiraz, cumhurbaşkanı adayı
iyi parti, recep tayyip erdoğan, itiraz, cumhurbaşkanı adayı

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edecek

16:55 27.03.2023
© AAİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edeceklerini açıkladı. Zorlu, "Sayın Uğur Poyraz, kapsamlı itirazımızı da ortaya koyan bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak" dedi
İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
15 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvurularının 24 Mart'ta sona erdiğini hatırlatan Zorlu, "3.379 aday adaylığı başvurusu partimizce kabul edilmiştir. Başvuruların yüzde 32’si kadın yurttaşlarımızdan, yüzde 21’de 30 yaş altı yurttaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi.
Parti programımızda yer aldığı gibi İstanbul, Ankara, İzmir gibi 15 ilde üye tabanlı aday belirleme sürecinin başladığını kaydeden Zorlu, "Bu kapsamda 1-2 Nisan tarihlerinde üyelerimiz sandık başına gidecek ve milletvekili adaylarını kendileri belirleyecek" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 3 bin sayfalık seçim beyannamesi hazırladıklarını açıklayan Zorlu, "Türk siyasetinde bu yöntemi ilk defa biz geliştireceğiz. Yakında lansmanını da yapacağız. Seçim beyannamesi sistemimize girdiğinizde, yaşınızı, mesleğinizi, gelir grubunuzu yazarak İYİ Parti'nin size ne vadettiğini birebir görme şansı yakalayacaksınız" ifadelerini kullandı.
17 bakanın milletvekili adayı gösterilecek olmasına değinen Zorlu, Anayasa'nın 106. maddesinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur." ifadesine dikkat çekti.

'Bu sistemin artık taşınamaz bir yük haline geldiğini görüyoruz'

Zorlu, "AK Parti için oy isteyen bakanlarla, milletin iradesinden yetki alma sorumluluğu için sahaya inen milletvekili adaylığı bir bütün haline getiriliyor. Bu getirdikleri ucube sistemin içerisinde bile yer almayan, onun bile kabul edemeyeceği bir ilkesellik. Bu sistemin artık taşınamaz bir yük haline geldiğini görüyoruz" diye ekledi.
Parlamenter sistemde adalet, içişleri ve ulaştırma bakanlarının seçimle birlikte istifa etmek zorunda olduklarını hatırlatan Zorlu, "Adalet mekanizması seçim döneminde topluma adaletli bir şekilde yansımalıdır. Emniyet ve güvenlik seçimin güvenliğinden sorumludur. Bu madde, siyasi partilerin adil ve tarafsız yarış ortamında olmaları için bir kaygının ürünüydü. Gelinen noktada bütün bakanlar sahaya iniyor. Bu, Millet İttifak'ının başarıya bir adım daha yaklaştığının işareti" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara değinen Zorlu, "Biz İYİ Parti olarak bu konuda baştan bu yana netiz. Hiçbir şekilde hiçbir rakibimizden ne çekiniyoruz ne de korkuyoruz. Sandıkta karşımıza çıkan kim olursa olsun, milletimizin desteğini alarak bu başarıyı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
1982 Anayasası’nın ilk hâlinde düzenleme ile 2007 ve 2017 yıllarındaki düzenlemelere dikkat çeken Zorlu, "Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda da “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü yer almıştır. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemek yönünde tercih kullanarak, bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
Zorlu, "Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak önümüzdeki saatler içerisinde partimizin genel sekreteri Sayın Uğur Poyraz, kapsamlı itirazımızı da ortaya koyan bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak. Sonucu elbette hepimizi bağlar. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Bu yarışın galibi de biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçime meşruiyet sorunu yaratmaması adına bu başvuruyu yapıyoruz" diye ekledi.
Seçim yaklaşırken milletin gündeminden de kopmadıklarını kaydeden Zorlu, "Siyasi iktidar aceleyle en düşük emekli maaşını 7.500 liraya tamamladı. Burada başka bir oyun senaryosu var tıpkı baz etkisinde olduğu gibi. 5.500 lira alan bir emekliye Hazine'den 2.000 TL, 7.400 TL aylığı olan bir emekliye ise 100 lira ekleniyor. Ama önümüzdeki sene verilecek zamlarda bu taban ücret geçerli olmayacak" dedi.
7.500 lira üzerinde aylığı olan yaklaşık 7 milyon emeklinin aylıklarında herhangi bir artış olmayacağına da işaret eden Zorlu, basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları sorulan Zorlu, "Değerli arkadaşımızın açıklaması, Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olmadı. Biz hedeflerinde şeffaf bir partiyiz. Altına imza attığımız metinlerin sonuna kadar arkasındayız. Bunun ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Biz İYİ Parti olarak bu seçimleri hep birlikte, Millet İttifakı olarak kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz var. BU hedefimizi yerine getirmek için de milletimizden özellikle parlamentoda bizi birinci parti yapmalarını arzu ediyoruz" dedi.
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