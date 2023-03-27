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https://sputniknews.com.tr/20230327/istanbul-pendikte-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yanginin-cikis-nedeni-ortaya-cikti-1068810641.html
İstanbul Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının çıkış nedeni ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının çıkış nedeni ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili otelin ortağı, işletmecileri gözaltına alındı. İtfaiye tarafından hazırlanan ön rapora... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T15:47+0300
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yaşam
istanbul
pendik
otel
otel yangını
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Yangın sonrası yapılan çalışmalarda, otelin 2021’de fuhuş olayı ile ilgili mühürlendiği ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede mühürlenen otelde, 17 kez “Mühür Fekki’ suçu işlediği belirlendi. Her mühürlendiğinde yöneticiler tarafından mührün sökülüp kaçak çalıştıkları belirlendi.Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S, M.S, S,S ve otel çalışanı A,A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara gönderilecek.Otel yangını ile ilgili soruşturma da çok yönlü sürdürülüyor. Meydana gelen yangında, olay günü 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Tuğba Ü.'nün de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Otelde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.Ön rapor açıklandıYapılan soruşturmada otelin en son Ağustos 2022’de mühürlendiği tespit edildi. Yangının neden çıktığına dair ön rapor da ortaya çıktı. İtfaiye tarafından hazırlanan ön rapora göre, yangın otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından sonra meydana geldiği belirtiliyor. Yangınla ilgili detaylı rapor önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
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istanbul, pendik, otel, otel yangını
istanbul, pendik, otel, otel yangını

İstanbul Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının çıkış nedeni ortaya çıktı

15:47 27.03.2023
© İHAİstanbul Pendik'te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Pendik'te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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İstanbul Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili otelin ortağı, işletmecileri gözaltına alındı. İtfaiye tarafından hazırlanan ön rapora göre, yangın otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından sonra meydana geldiği belirtiliyor.
Yangın sonrası yapılan çalışmalarda, otelin 2021’de fuhuş olayı ile ilgili mühürlendiği ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede mühürlenen otelde, 17 kez “Mühür Fekki’ suçu işlediği belirlendi. Her mühürlendiğinde yöneticiler tarafından mührün sökülüp kaçak çalıştıkları belirlendi.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında, şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S, M.S, S,S ve otel çalışanı A,A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara gönderilecek.
Otel yangını ile ilgili soruşturma da çok yönlü sürdürülüyor. Meydana gelen yangında, olay günü 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Tuğba Ü.'nün de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Otelde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ön rapor açıklandı

Yapılan soruşturmada otelin en son Ağustos 2022’de mühürlendiği tespit edildi. Yangının neden çıktığına dair ön rapor da ortaya çıktı. İtfaiye tarafından hazırlanan ön rapora göre, yangın otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından sonra meydana geldiği belirtiliyor. Yangınla ilgili detaylı rapor önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
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