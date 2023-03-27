https://sputniknews.com.tr/20230327/israil-cumhurbaskani-herzogdan-tartismali-yargi-reformunun-derhal-durdurulmasi-cagrisi-1068790313.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tartışmalı yargı reformunun derhal durdurulması çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tartışmalı yargı reformunun derhal durdurulması çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkede siyasi krize yol açan tartışmalı yargı reformunun derhal durdurulmasını istedi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T09:56+0300

2023-03-27T09:56+0300

2023-03-27T09:56+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

protesto

yargı reformu

isaac herzog

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İsrail'de yüz binlerce kişinin söz konusu yargı reformuna karşı sokak gösterileri düzenlemesinin ardından Cumhurbaşkanı Herzog, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Herzog, ülke güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Dün gece son derece ağır sahnelere şahit olduk. Başbakana, hükümete ve koalisyon üyelerine sesleniyorum. Halkın tamamı derin bir endişeyle hareket ediyor. Güvenliğimiz, ekonomimiz ve toplumumuz tehlike altında. Bütün İsrail halkının gözü üzerinizde. Tüm Yahudi halkının gözü üzerinizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde."Herzog, hükümete hitaben "Sorumluluğum gereğince, İsrail halkının birliği için sizi (yargı reformuna ilişkin) yasal süreci derhal durdurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması ve protestolarİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim" demişti.Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti.Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını vermişti.Bunun üzerine yüz binlerce İsrailli dün akşam saatlerinden itibaren ülke genelinde sokaklara dökülmüştü.Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuAdalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yargı reformu planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen 'temel yasalara' aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti.Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara 'iç savaş' uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230326/netanyahu-tartismali-yargi-duzenlemesine-karsi-cikan-savunma-bakanini-gorevden-aldi-1068780418.html

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