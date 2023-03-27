İşletmecilerin Bodrum'u Maldivler'e çevirme hevesi: Plajlara 'beyaz kum' dökülmesini zabıta önledi

© İHABodrum'u Maldivler'e çevirmeye heves eden kimi işletmecilerin beyaz kum sevdası bitmiyor. Her yıl turizm sezonu başında karşılaşılan beyaz kum dökümü, bu sene de devam etti.
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© İHA
Bodrum'u Maldivler'e çevirmeye heves eden kimi işletmecilerin beyaz kum sevdası bitmiyor. Her yıl turizm sezonu başında karşılaşılan beyaz kum dökümü, bu sene de devam etti.
© İHABahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.
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© İHA
Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.
© İHAİhbar üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğünü tespit ederek, tutanak tanzim etti.
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© İHA
İhbar üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğünü tespit ederek, tutanak tanzim etti.
© İHAÇalışmayı durduran ekipler, dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletti.
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© İHA
Çalışmayı durduran ekipler, dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletti.
© İHALaboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılarak dökümü gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve işletmelere yaptırımlar uygulanması sağlanacak. Öte yandan, dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.
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© İHA
Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılarak dökümü gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve işletmelere yaptırımlar uygulanması sağlanacak. Öte yandan, dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.