https://sputniknews.com.tr/20230327/iski-istanbul-barajlarinin-doluluk-oranini-paylasti-1068793479.html

İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı

İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı

İstanbul'da yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması barajları da etkiledi. Kentin barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesinde... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:20+0300

2023-03-27T11:20+0300

2023-03-27T11:20+0300

yaşam

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Mart Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37.33 oldu.İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin su zengini ülke olmadığını belirterek, ""Ülkemiz ise sandığımızın aksine su zengini bir ülke değil. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı giderek azalıyor. Bu rakam, 2000 yılında 1652 metreküp iken 2009 yılında 1544 metreküpe, 2020 yılında ise 1346 metreküpe kadar geriledi. TÜİK'in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmininin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1120 metreküp seviyesine düşecek. Yaşam kaynağımız suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik hepimize önemli görevler düşüyor." uyarılarında bulunmuştu.

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Sputnik Türkiye

iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)