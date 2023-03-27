https://sputniknews.com.tr/20230327/iski-istanbul-barajlarinin-doluluk-oranini-paylasti-1068793479.html
İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı
İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı
İstanbul'da yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması barajları da etkiledi. Kentin barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesinde... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:20+0300
2023-03-27T11:20+0300
2023-03-27T11:20+0300
yaşam
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Mart Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37.33 oldu.İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin su zengini ülke olmadığını belirterek, ""Ülkemiz ise sandığımızın aksine su zengini bir ülke değil. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı giderek azalıyor. Bu rakam, 2000 yılında 1652 metreküp iken 2009 yılında 1544 metreküpe, 2020 yılında ise 1346 metreküpe kadar geriledi. TÜİK'in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmininin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1120 metreküp seviyesine düşecek. Yaşam kaynağımız suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik hepimize önemli görevler düşüyor." uyarılarında bulunmuştu.
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı
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İstanbul'da yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması barajları da etkiledi. Kentin barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesinde seyrediyor.
İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Mart Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37.33 oldu.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin su zengini ülke olmadığını belirterek, ""Ülkemiz ise sandığımızın aksine su zengini bir ülke değil. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı giderek azalıyor. Bu rakam, 2000 yılında 1652 metreküp iken 2009 yılında 1544 metreküpe, 2020 yılında ise 1346 metreküpe kadar geriledi. TÜİK'in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmininin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1120 metreküp seviyesine düşecek. Yaşam kaynağımız suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik hepimize önemli görevler düşüyor." uyarılarında bulunmuştu.