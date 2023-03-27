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https://sputniknews.com.tr/20230327/hurriyet-yazari-cekirge-ev-sahibiyle-kiracilar-arasinda-gerilim-var-korkarim-olaya-mafya-bulasacak-1068792522.html
Hürriyet yazarı Çekirge: Ev sahibiyle kiracılar arasında gerilim var, korkarım olaya mafya bulaşacak
Hürriyet yazarı Çekirge: Ev sahibiyle kiracılar arasında gerilim var, korkarım olaya mafya bulaşacak
Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ev sahibi-kiracı ilişkisinin kangren halini aldığını belirterek, "Korkarım olaya mafya bulaşacak. Tahliye... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:11+0300
2023-03-27T11:17+0300
türkiye
ev sahibi
kira
kiracı
mafya
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Çekirge bugünkü yazısında, "Örneğin bir dostumuz Bodrum’da 3 milyon 750 bin liraya yazlık satın almış. Satıcı, içinde 6 bin TL aylık kira veren kiracıyı çıkarmak için 200 bin lira açıktan para ödemiş" ifadelerini kullandı.Ev sahibi-kiracı ilişkisinin kangren halini aldığını belirten Çekirge, "Bu konuda ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Nasıl matrahlar yükseltilip, vergiler dolaylı dolaysız af kapsamına giriyorsa... Nasıl vergi barışı oluyorsa... Sorum şu: Belirli bir dönem ev sahiplerinin aldığı kiradan devletin aldığı vergi oranı indirilebilir mi? Bu konuda bir düzenleme yapılabilir mi?" diye yazdı."Korkarım olaya mafya bulaşacak" diyen Çekirge, "Şimdiden duyar gibi oluyorum. Tahliye mafyası. Önümüzde seçimler var. Demokrasimizin taçlanacağı bu seçimlerde. Siyasi partiler bu konuda da bir çözüm önerisi getirebilirler mi? Benden söylemesi... Beklenti çok yüksek" ifadelerini kullandı.
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ev sahibi , kira, kiracı, mafya
ev sahibi , kira, kiracı, mafya

Hürriyet yazarı Çekirge: Ev sahibiyle kiracılar arasında gerilim var, korkarım olaya mafya bulaşacak

11:11 27.03.2023 (güncellendi: 11:17 27.03.2023)
© AAKiracı- Satılık ev- Anlaşma
Kiracı- Satılık ev- Anlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ev sahibi-kiracı ilişkisinin kangren halini aldığını belirterek, "Korkarım olaya mafya bulaşacak. Tahliye mafyası.Önümüzde seçimler var. Demokrasimizin taçlanacağı bu seçimlerde... Siyasi partiler bu konuda da bir çözüm önerisi getirebilirler mi?" dedi.
Çekirge bugünkü yazısında, "Örneğin bir dostumuz Bodrum’da 3 milyon 750 bin liraya yazlık satın almış. Satıcı, içinde 6 bin TL aylık kira veren kiracıyı çıkarmak için 200 bin lira açıktan para ödemiş" ifadelerini kullandı.
Ev sahibi-kiracı ilişkisinin kangren halini aldığını belirten Çekirge, "Bu konuda ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Nasıl matrahlar yükseltilip, vergiler dolaylı dolaysız af kapsamına giriyorsa... Nasıl vergi barışı oluyorsa... Sorum şu: Belirli bir dönem ev sahiplerinin aldığı kiradan devletin aldığı vergi oranı indirilebilir mi? Bu konuda bir düzenleme yapılabilir mi?" diye yazdı.
"Korkarım olaya mafya bulaşacak" diyen Çekirge, "Şimdiden duyar gibi oluyorum. Tahliye mafyası. Önümüzde seçimler var. Demokrasimizin taçlanacağı bu seçimlerde. Siyasi partiler bu konuda da bir çözüm önerisi getirebilirler mi? Benden söylemesi... Beklenti çok yüksek" ifadelerini kullandı.
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