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https://sputniknews.com.tr/20230327/hindistanda-helikopter-inis-sirasinda-yere-cakildi-3-yarali--1068795366.html
Hindistan’da helikopter iniş sırasında yere çakıldı: 3 yaralı
Hindistan’da helikopter iniş sırasında yere çakıldı: 3 yaralı
Hindistan’da sahil güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:40+0300
2023-03-27T11:40+0300
dünya
video
helikopter
sahil güvenlik
sahil güvenlik
hindistan
uçuş
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde sahil güvenliğe ait helikopter Kochi Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada düştü. Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı. Helikopterin eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi.
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Hindistan’da helikopter iniş sırasında yere çakıldı: 3 yaralı
Hindistan’da helikopter iniş sırasında yere çakıldı: 3 yaralı
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video, helikopter, sahil güvenlik, sahil güvenlik, hindistan, uçuş, видео
video, helikopter, sahil güvenlik, sahil güvenlik, hindistan, uçuş, видео

Hindistan’da helikopter iniş sırasında yere çakıldı: 3 yaralı

11:40 27.03.2023
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Hindistan’da sahil güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde sahil güvenliğe ait helikopter Kochi Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada düştü.

Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı.

Helikopterin eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi.
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