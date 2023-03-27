https://sputniknews.com.tr/20230327/fransanin-ankara-buyukelcisi-turk-disislerina-cagrildi-1068814383.html
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağırıldı
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağırıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün (27 Mart) Bakanlığımıza çağırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:37+0300
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2023-03-27T16:38+0300
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Fransa’nın Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağırıldı
16:37 27.03.2023 (güncellendi: 16:38 27.03.2023) Abone ol
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün (27 Mart) Bakanlığımıza çağırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.