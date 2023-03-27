Erbakan: 'Ülkemizin yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasını istemedik

"Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. 'Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oluruz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bu bizim bu mutabakatı sağlamayıp bir Cumhurbaşkanı adayı olarak devam etmemiz halinde böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Ve karşı blokta bütün sol, komünist, sosyalist, fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz, FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz, hatta PKK yöneticilerinin açıkça çektikleri videolarla, yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz karşısında bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik. Mutabık kaldığımız prensiplerin uygulanması milletin faydasına olacak. Biz de Meclis'te bunun takipçisi olacağız. Hem de aynı zamanda tabi diğer bloğa baktığımızda bunların ülkeye, millete bir şey veremeyeceğini hatta zarar getireceğini düşündüğümüz için böyle bir adım atmış olduk. İnşallah hayırlı olur. Milli görüş çizgimizle Millet İttifakı'nın görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakı ile ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var. Millet İttifakı'nın en büyük partisinin genel başkanına soruluyor, 'LGBT’nin Türk aile yapısına zararı var mı?' 'Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur' diyor. Buraya kadar saydıklarımızın bizim Milli Görüş çizgimize uymasının imkanı yok. '4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Böyle bir şeye müsaade edilemez' yine Millet İttifakı'nın görüşüdür. Yine bir diğer genel başkan, 'iktidar olduğumuzda İHA’lara SİHA’lara dokunacağız' diyor. İHA’lar SİHA’lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir. Diğer taraftan da bizim şu deklarasyonda ortaya koyduğumuz maddeler temel söylemlerimiz."