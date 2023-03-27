https://sputniknews.com.tr/20230327/en-dusuk-emekli-maasinda-artis-duzenlemesini-iceren-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1068825284.html
En düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:49+0300
2023-03-27T23:49+0300
2023-03-27T23:57+0300
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En düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM'de kabul edildi
23:49 27.03.2023 (güncellendi: 23:57 27.03.2023) Abone ol
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En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.