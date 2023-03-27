En düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM'de kabul edildi

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En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.