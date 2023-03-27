https://sputniknews.com.tr/20230327/dolar-ve-altin-haftaya-nasil-basladi-1068789481.html

Dolar ve altın haftaya nasıl başladı?

Dolar ve altın haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,0860 liradan, euro 20,5460 liradan haftaya başladı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T09:16+0300

2023-03-27T09:16+0300

2023-03-27T09:16+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 19,0840 liradan alınan dolar 19,0860 liradan satılıyor. 20,5440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,5460 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 19,0710 lira, euronun satış fiyatı ise 20,5170 lira olmuştu.Altın haftaya düşüşle başladıGram altın bin 207 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 955 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 800 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1968 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.031 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.21 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.21 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068693978.html

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