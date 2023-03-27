https://sputniknews.com.tr/20230327/devlet-icinde-devlet-uyarisi-yapan-yunanistan-basbakani-micotakis-mafyalara-boyun-egmeyecegiz-1068789021.html
'Devlet içinde devlet' uyarısı yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mafyalara boyun eğmeyeceğiz
'Devlet içinde devlet' uyarısı yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mafyalara boyun eğmeyeceğiz
Yunanistan’ın ünlü tatil adası Mikonos’taki inşaat mafyasından tehdit alan arkeologlar arasında bulunan Manolis Psarros uğradığı saldırıda ağır yaralandı... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T08:53+0300
2023-03-27T08:53+0300
2023-03-27T08:53+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
mikonos
mafya
arkeolog
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Yunanistan’da arkeolog Manolis Psarros, 10 yıldır ülkenin eğlencesiyle ünlü Ege’deki turistik adası Mikonos’ta inşaat ruhsatları veren bölümün yöneticisi olarak görev yapıyor. Psarros’un en önemli misyonu ise Mikonos’un zengin kültürel mirasını korumak.Milliyet'in haberine göre Psarros’un da aralarında bulunduğu bir grup arkeolog, Mikonos’ta binalar yaparak rant sağlamak isteyen inşaat mafyası tarafından tehdit ediliyordu. Bu tehditler sonunda Psarros, başkent Atina’da kültür bakanlığındaki ofisinden çıkıp evine giderken saldırıya uğradı.Akşam işten çıktığında başına sert bir cisimle vurulmasının ardından Psarros bayılırken saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan arkeoloğun kaburgalarının ve burnunun kırıldığı, yüzünde morluklar olduğu bildirildi. Emniyet müdürlüğü, saldırının arkasında olmakla itham edilen inşaat mafyası hakkında soruşturma yürütürken, tedavisi devam eden Psarros “Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Vücudumdaki darbeler, tümüyle profesyonel bir saldırıya uğradığımı gösteriyor” dedi. Yunan Arkeologlar Derneği’nden Despoina Koutsoumba da bu saldırının Mikonos’taki rant savaşının tamamen kontrolden çıktığını gösterdiğini belirtirken “Bu mafya saldırısıyla arkeologların korkutulması hedefleniyor” dedi.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mikonos’taki inşaat mafyası konusunda bakanlarıyla toplantı yaptı. Yetkililer, Mikonos’taki çeteleşmeyi “devlet içinde devlet” diye tanımlarken, Miçotakis, adada güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda ekstra 100 güvenlik personelinin Mikonos’a gönderileceği bildirildi. Denetimlerin Mikonos’ta ve Ege’deki komşu adalarda kaçak inşaatları önlemeyi amaçladığı belirtildi. Miçotakis “Kimse yasaların üstünde değildir” uyarısında bulundu.
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yunanistan, kiryakos miçotakis, mikonos, mafya, arkeolog
yunanistan, kiryakos miçotakis, mikonos, mafya, arkeolog
'Devlet içinde devlet' uyarısı yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mafyalara boyun eğmeyeceğiz
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Yunanistan’ın ünlü tatil adası Mikonos’taki inşaat mafyasından tehdit alan arkeologlar arasında bulunan Manolis Psarros uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Başbakan Miçotakis, mafyaya boyun eğmeyeceklerini açıkladı.
Yunanistan’da arkeolog Manolis Psarros, 10 yıldır ülkenin eğlencesiyle ünlü Ege’deki turistik adası Mikonos’ta inşaat ruhsatları veren bölümün yöneticisi olarak görev yapıyor. Psarros’un en önemli misyonu ise Mikonos’un zengin kültürel mirasını korumak.
Milliyet'in haberine
göre Psarros’un da aralarında bulunduğu bir grup arkeolog, Mikonos’ta binalar yaparak rant sağlamak isteyen inşaat mafyası tarafından tehdit ediliyordu. Bu tehditler sonunda Psarros, başkent Atina’da kültür bakanlığındaki ofisinden çıkıp evine giderken saldırıya uğradı.
Akşam işten çıktığında başına sert bir cisimle vurulmasının ardından Psarros bayılırken saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan arkeoloğun kaburgalarının ve burnunun kırıldığı, yüzünde morluklar olduğu bildirildi. E
mniyet müdürlüğü, saldırının arkasında olmakla itham edilen inşaat mafyası hakkında soruşturma yürütürken, tedavisi devam eden Psarros “Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Vücudumdaki darbeler, tümüyle profesyonel bir saldırıya uğradığımı gösteriyor” dedi. Yunan Arkeologlar Derneği’nden Despoina Koutsoumba da bu saldırının Mikonos’taki rant savaşının tamamen kontrolden çıktığını gösterdiğini belirtirken “Bu mafya saldırısıyla arkeologların korkutulması hedefleniyor” dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mikonos’taki inşaat mafyası konusunda bakanlarıyla toplantı yaptı. Yetkililer, Mikonos’taki çeteleşmeyi “devlet içinde devlet” diye tanımlarken, Miçotakis, adada güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı.
Bu kapsamda ekstra 100 güvenlik personelinin Mikonos’a gönderileceği bildirildi. Denetimlerin Mikonos’ta ve Ege’deki komşu adalarda kaçak inşaatları önlemeyi amaçladığı belirtildi. Miçotakis “Kimse yasaların üstünde değildir” uyarısında bulundu.