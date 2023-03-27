https://sputniknews.com.tr/20230327/devlet-icinde-devlet-uyarisi-yapan-yunanistan-basbakani-micotakis-mafyalara-boyun-egmeyecegiz-1068789021.html

'Devlet içinde devlet' uyarısı yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mafyalara boyun eğmeyeceğiz

'Devlet içinde devlet' uyarısı yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mafyalara boyun eğmeyeceğiz

Yunanistan’ın ünlü tatil adası Mikonos’taki inşaat mafyasından tehdit alan arkeologlar arasında bulunan Manolis Psarros uğradığı saldırıda ağır yaralandı... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T08:53+0300

2023-03-27T08:53+0300

2023-03-27T08:53+0300

dünya

yunanistan

kiryakos miçotakis

mikonos

mafya

arkeolog

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066717117_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a807564f1e90ab1449580345274076a.jpg

Yunanistan’da arkeolog Manolis Psarros, 10 yıldır ülkenin eğlencesiyle ünlü Ege’deki turistik adası Mikonos’ta inşaat ruhsatları veren bölümün yöneticisi olarak görev yapıyor. Psarros’un en önemli misyonu ise Mikonos’un zengin kültürel mirasını korumak.Milliyet'in haberine göre Psarros’un da aralarında bulunduğu bir grup arkeolog, Mikonos’ta binalar yaparak rant sağlamak isteyen inşaat mafyası tarafından tehdit ediliyordu. Bu tehditler sonunda Psarros, başkent Atina’da kültür bakanlığındaki ofisinden çıkıp evine giderken saldırıya uğradı.Akşam işten çıktığında başına sert bir cisimle vurulmasının ardından Psarros bayılırken saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan arkeoloğun kaburgalarının ve burnunun kırıldığı, yüzünde morluklar olduğu bildirildi. Emniyet müdürlüğü, saldırının arkasında olmakla itham edilen inşaat mafyası hakkında soruşturma yürütürken, tedavisi devam eden Psarros “Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Vücudumdaki darbeler, tümüyle profesyonel bir saldırıya uğradığımı gösteriyor” dedi. Yunan Arkeologlar Derneği’nden Despoina Koutsoumba da bu saldırının Mikonos’taki rant savaşının tamamen kontrolden çıktığını gösterdiğini belirtirken “Bu mafya saldırısıyla arkeologların korkutulması hedefleniyor” dedi.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mikonos’taki inşaat mafyası konusunda bakanlarıyla toplantı yaptı. Yetkililer, Mikonos’taki çeteleşmeyi “devlet içinde devlet” diye tanımlarken, Miçotakis, adada güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda ekstra 100 güvenlik personelinin Mikonos’a gönderileceği bildirildi. Denetimlerin Mikonos’ta ve Ege’deki komşu adalarda kaçak inşaatları önlemeyi amaçladığı belirtildi. Miçotakis “Kimse yasaların üstünde değildir” uyarısında bulundu.

yunanistan

mikonos

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, kiryakos miçotakis, mikonos, mafya, arkeolog