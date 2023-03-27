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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-erdogan-ramazana-buruk-girdik-1068817584.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
konut
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu."İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizin acısı hala tazedir. Bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Adıyaman'da ve diğer illerde çalışmalarımızı seferber ettik. Bir yandan geçici konutları diğer yandan kalıcı konutları hazırlıyoruz. Tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Adıyaman başta olmak üzere konteynerleri en kısa sürede 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Acil ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz.
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recep tayyip erdoğan, konut
recep tayyip erdoğan, konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz

17:58 27.03.2023 (güncellendi: 18:15 27.03.2023)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.
"İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizin acısı hala tazedir. Bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Adıyaman'da ve diğer illerde çalışmalarımızı seferber ettik. Bir yandan geçici konutları diğer yandan kalıcı konutları hazırlıyoruz. Tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Adıyaman başta olmak üzere konteynerleri en kısa sürede 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.
Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Acil ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz.
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