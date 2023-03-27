https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-en-fazla-2-kez-secilebilme-kurali-2018-sonrasini-kapsiyor-1068787620.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'En fazla 2 kez seçilebilme' kuralı, 2018 sonrasını kapsıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'En fazla 2 kez seçilebilme' kuralı, 2018 sonrasını kapsıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde yeniden gündeme... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T07:17+0300
2023-03-27T07:17+0300
2023-03-27T07:17+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
mehmet uçum
seçim
aday
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'a konuşan Uçum, “İki kez seçilme şartı, anayasal olarak 2018’den sonraki dönemi kapsamaktadır. Yeni bir düzenleme yapılmış olması ve kanunların geriye yürümeyeceği ilkesi, yani tek başına bu husus bile, eski sistemde yerine getirilmiş cumhurbaşkanlığı görevinin yeni sistemdeki cumhurbaşkanı döneminden sayılmayacağını hukuken kesin olarak kanıtlar” dedi.Uçum, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski sistem ile 2018’deki seçimin ise yeni sistemle yapıldığını belirterek, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olduğu iddiasına dayanak gösterilen “Anayasa’nın 101. maddesindeki eski hükmün muhafazası ve geçici hüküm konulmamış olması” şeklindeki iki görüşün hukuki değil, tamamen ideolojik bir yaklaşım olduğunu savundu.Uçum, “Asıl amaç, geçmişte de denendiği gibi hileli yollarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünü kesme çabasıdır. Demokratik muhalefet yapmak yerine, Türkiye karşıtı olan uluslararası partnerleriyle birlikte kumpas siyasetine gönüllü yazılanlar, bu kez de hileli bir yolla hukuku kullanarak ve hukukun üstüne basarak ülke liderinin önünü kesmeye ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefini zaafa uğratmaya çalışıyorlar” dedi.Seçim takvimine göre yarın Cumhurbaşkanı Geçici Aday Listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz süreci başlayacak. 29 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de itiraz süresi sona erecek.Ardından YSK geçici aday listesine yapılacak itirazları inceleyerek 30 Mart’ta karara bağlayacak ve 31 Mart Cuma günü kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Böylece cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlamış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230326/ysk-erdogan-ve-kilicdaroglunun-adaylik-basvurularini-kabul-etti-1068760994.html
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türkiye, mehmet uçum, seçim, aday, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi
türkiye, mehmet uçum, seçim, aday, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'En fazla 2 kez seçilebilme' kuralı, 2018 sonrasını kapsıyor
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde yeniden gündeme gelen 'en fazla iki kez seçilebilme' kuralına ilişkin tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını değerlendirdi.
Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'a konuşan
Uçum, “İki kez seçilme şartı, anayasal olarak 2018’den sonraki dönemi kapsamaktadır. Yeni bir düzenleme yapılmış olması ve kanunların geriye yürümeyeceği ilkesi, yani tek başına bu husus bile, eski sistemde yerine getirilmiş cumhurbaşkanlığı görevinin yeni sistemdeki cumhurbaşkanı döneminden sayılmayacağını hukuken kesin olarak kanıtlar”
dedi.
Uçum, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski sistem ile 2018’deki seçimin ise yeni sistemle yapıldığını belirterek, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olduğu iddiasına dayanak gösterilen “Anayasa’nın 101. maddesindeki eski hükmün muhafazası ve geçici hüküm konulmamış olması” şeklindeki iki görüşün hukuki değil, tamamen ideolojik bir yaklaşım olduğunu savundu.
Uçum, “Asıl amaç, geçmişte de denendiği gibi hileli yollarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünü kesme çabasıdır. Demokratik muhalefet yapmak yerine, Türkiye karşıtı olan uluslararası partnerleriyle birlikte kumpas siyasetine gönüllü yazılanlar, bu kez de hileli bir yolla hukuku kullanarak ve hukukun üstüne basarak ülke liderinin önünü kesmeye ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefini zaafa uğratmaya çalışıyorlar” dedi.
Seçim takvimine göre yarın Cumhurbaşkanı Geçici Aday Listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz süreci başlayacak. 29 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de itiraz süresi sona erecek.
Ardından YSK geçici aday listesine yapılacak itirazları inceleyerek 30 Mart’ta karara bağlayacak ve 31 Mart Cuma günü kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Böylece cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlamış olacak.