https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-adayi-ince-turkiyeyi-marjinallere-teslim-etmeyecegiz-1068814493.html

Cumhurbaşkanı adayı İnce: Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı İnce: Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T16:46+0300

2023-03-27T16:46+0300

2023-03-27T16:46+0300

muharrem ince

2023 türkiye seçimleri

cenaze

cumhurbaşkanı adayı

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk’ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova'nın Elmalık köyüne geldi.Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'nin kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini söyledi.Türkiye’nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce, "Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz. Türkiye'nin buna hakkı yok. Türkiye'yi ne FETÖ'cüler, ne PKK'lılar, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.‘Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız’Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını anlatan İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:İnce, ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze defninin ardından İnce, Ankara’ya harekete geçti.

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muharrem ince, cenaze, cumhurbaşkanı adayı