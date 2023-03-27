https://sputniknews.com.tr/20230327/cumhurbaskani-adayi-ince-turkiyeyi-marjinallere-teslim-etmeyecegiz-1068814493.html
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:46+0300
2023-03-27T16:46+0300
2023-03-27T16:46+0300
muharrem ince
2023 türkiye seçimleri
cenaze
cumhurbaşkanı adayı
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk’ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova'nın Elmalık köyüne geldi.Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'nin kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini söyledi.Türkiye’nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce, "Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz. Türkiye'nin buna hakkı yok. Türkiye'yi ne FETÖ'cüler, ne PKK'lılar, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.‘Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız’Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını anlatan İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:İnce, ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze defninin ardından İnce, Ankara’ya harekete geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ysk-verileri-paylasti-hangi-cumhurbaskani-adayi-kac-imza-topladi--1068807452.html
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muharrem ince, cenaze, cumhurbaşkanı adayı
muharrem ince, cenaze, cumhurbaşkanı adayı
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk’ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova'nın Elmalık köyüne geldi.
Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'nin kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini söyledi.
Türkiye’nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce, "Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz. Türkiye'nin buna hakkı yok. Türkiye'yi ne FETÖ'cüler, ne PKK'lılar, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.
‘Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız’
Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını anlatan İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:
“Her türlü engellemeye rağmen her türlü engellemelere rağmen 110 bin kişi polis kordonlarından geçerek, otopark derdi yaşayarak, saatlerce kuyrukta bekleyerek imza altına adılar. Çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşama sevinciyle, umutları yeniden tazelemekle, gençlerle, kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız.”
İnce, ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze defninin ardından İnce, Ankara’ya harekete geçti.