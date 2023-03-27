https://sputniknews.com.tr/20230327/cin-medyasi-nato-askeri-strateji-uzmanlarinin-hep-korktugu-seyi-kiskirtti-1068816689.html

Çin medyası: NATO, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şeyi kışkırttı

Çin medyası: NATO, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şeyi kışkırttı

Çin medyası, Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmanın NATO için büyük bir rakip grubun oluşumuna yol açtığını belirtti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T17:33+0300

2023-03-27T17:33+0300

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dünya

çin

south china morning post

nato

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Hong Kong Üniversitesi Asya Küresel Enstitüsü’nün araştırma görevlisi Andrew Sheng, South China Morning Post gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “Avrupa ve diğerleri kazananın tarafına geçecek. Halihazırda Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş yüzünden büyük ölçüde zayıfladı, çünkü Rusya’dan ucuz gıda, enerji ve mineral tedariki engellendi” ifadesini kullandı.NATO’nun, Çin ve Rusya’yı 'varoluşsal tehditler' şeklinde nitelendirerek, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şey yaptığını belirten Sheng, ittifakın, hiçbir filonun çevreleyemeyeceği arazide iki rakibe birden savaşmak zorunda olacağını yazdı.

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2023

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