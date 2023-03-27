https://sputniknews.com.tr/20230327/cin-medyasi-nato-askeri-strateji-uzmanlarinin-hep-korktugu-seyi-kiskirtti-1068816689.html
Çin medyası: NATO, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şeyi kışkırttı
Çin medyası: NATO, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şeyi kışkırttı
Çin medyası, Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmanın NATO için büyük bir rakip grubun oluşumuna yol açtığını belirtti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:33+0300
2023-03-27T17:33+0300
2023-03-27T17:33+0300
dünya
çin
south china morning post
nato
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Hong Kong Üniversitesi Asya Küresel Enstitüsü’nün araştırma görevlisi Andrew Sheng, South China Morning Post gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “Avrupa ve diğerleri kazananın tarafına geçecek. Halihazırda Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş yüzünden büyük ölçüde zayıfladı, çünkü Rusya’dan ucuz gıda, enerji ve mineral tedariki engellendi” ifadesini kullandı.NATO’nun, Çin ve Rusya’yı 'varoluşsal tehditler' şeklinde nitelendirerek, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şey yaptığını belirten Sheng, ittifakın, hiçbir filonun çevreleyemeyeceği arazide iki rakibe birden savaşmak zorunda olacağını yazdı.
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çin, south china morning post, nato
çin, south china morning post, nato
Çin medyası: NATO, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şeyi kışkırttı
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Çin medyası, Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmanın NATO için büyük bir rakip grubun oluşumuna yol açtığını belirtti.
Hong Kong Üniversitesi Asya Küresel Enstitüsü’nün araştırma görevlisi Andrew Sheng
, South China Morning Post
gazetesi için kaleme aldığı yazısında, “Avrupa ve diğerleri kazananın tarafına geçecek. Halihazırda Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş yüzünden büyük ölçüde zayıfladı, çünkü Rusya’dan ucuz gıda, enerji ve mineral tedariki engellendi”
ifadesini kullandı.
NATO’nun, Çin ve Rusya’yı 'varoluşsal tehditler' şeklinde nitelendirerek, askeri strateji uzmanlarının hep korktuğu şey yaptığını belirten Sheng, ittifakın, hiçbir filonun çevreleyemeyeceği arazide iki rakibe birden savaşmak zorunda olacağını yazdı.