https://sputniknews.com.tr/20230327/beyaz-saray-rusyanin-nukleer-silah-kullanma-niyetinde-oldugunu-gormuyoruz-1068821255.html
Beyaz Saray: Rusya’nın nükleer silah kullanma niyetinde olduğunu görmüyoruz
Beyaz Saray: Rusya’nın nükleer silah kullanma niyetinde olduğunu görmüyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD makamlarının Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T21:36+0300
2023-03-27T21:36+0300
2023-03-27T21:36+0300
vladimir putin
beyaz saray
dünya
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Rusya lideri Vladimir Putin’in Belarus topraklarında taktik nükleer silah konuşlandırılacağı yönündeki açıklamalarının yankısı sürerken Kirby, ABD’nin Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a aktardığına dair hiçbir emare görmediklerini söyledi.Kirby, “(Putin’in yaptığı) bu duyurudan bu yana herhangi bir taktik nükleer silah hareketi veya benzeri bir şey görmedik. Ve ayrıca Sayın Putin'in Ukrayna'da bırakın nükleer silahları, kitle imha silahlarını kullanma kararı aldığına dair herhangi bir emare de kesinlikle görmedik” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta sonu Moskova ile Minsk’in Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması ile ilgili yükümlülükleri ihlal etmeden Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandırılacağı konusunda anlaşmaya vardıklarını, Rusya’nın Belarus’a kendi nükleer silahlarını teslim etmeyip, ABD’nin onlarca yıldır yaptığı şeyi yaptığını belirtmişti.
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vladimir putin, beyaz saray
vladimir putin, beyaz saray
Beyaz Saray: Rusya’nın nükleer silah kullanma niyetinde olduğunu görmüyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD makamlarının Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a aktardığına dair hiçbir emare görmediğini, ayrıca Kremlin’in nükleer silah kullanma niyetinde olduğunu da görmediğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in Belarus topraklarında taktik nükleer silah konuşlandırılacağı yönündeki açıklamalarının yankısı sürerken Kirby, ABD’nin Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a aktardığına dair hiçbir emare görmediklerini söyledi.
Kirby, “(Putin’in yaptığı) bu duyurudan bu yana herhangi bir taktik nükleer silah hareketi veya benzeri bir şey görmedik. Ve ayrıca Sayın Putin'in Ukrayna'da bırakın nükleer silahları, kitle imha silahlarını kullanma kararı aldığına dair herhangi bir emare de kesinlikle görmedik” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta sonu Moskova ile Minsk’in Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması ile ilgili yükümlülükleri ihlal etmeden Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandırılacağı konusunda anlaşmaya vardıklarını, Rusya’nın Belarus’a kendi nükleer silahlarını teslim etmeyip, ABD’nin onlarca yıldır yaptığı şeyi yaptığını belirtmişti.