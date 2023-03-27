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https://sputniknews.com.tr/20230327/benzine-indirim-bekleniyor-1068789622.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T09:18+0300
2023-03-27T09:18+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
otomobil
zam
indirim
ekonomi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/motorin-fiyatlarina-bu-hafta-ikinci-kez-zam-geldi--1068597372.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, otomobil, zam, indirim, ekonomi
benzin, benzin fiyatları, motorin, otomobil, zam, indirim, ekonomi

Benzine indirim bekleniyor

09:18 27.03.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.
Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
EKONOMİ
Motorin fiyatlarına bu hafta ikinci kez zam geldi
22 Mart, 08:56
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