https://sputniknews.com.tr/20230327/benzine-indirim-bekleniyor-1068789622.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T09:18+0300
2023-03-27T09:18+0300
2023-03-27T09:18+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
otomobil
zam
indirim
ekonomi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/motorin-fiyatlarina-bu-hafta-ikinci-kez-zam-geldi--1068597372.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, otomobil, zam, indirim, ekonomi
benzin, benzin fiyatları, motorin, otomobil, zam, indirim, ekonomi
Benzine indirim bekleniyor
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Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.
Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.