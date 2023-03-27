https://sputniknews.com.tr/20230327/baraj-kiyisindaki-koy-sular-cekilince-ortaya-cikti-1068787906.html
Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı
Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı
Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T07:34+0300
2023-03-27T07:34+0300
2023-03-27T07:35+0300
türkiye
kayseri
baraj
baraj gölü
köy
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Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Taşhan Köyü, Yamula Barajı’nda suların çekilmesinin ardından gün yüzüne çıktı. Köyde bulunan eski evlerin çıkması, barajdaki su seviyesinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi.Diğer yandan su seviyesinin düşmesiyle birlikte sular altında kalan 2 elektrik direği de ortaya çıkarken, köy de insansız hava aracı ile görüntülendi.
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kayseri, baraj, baraj gölü, köy
kayseri, baraj, baraj gölü, köy
Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı
07:34 27.03.2023 (güncellendi: 07:35 27.03.2023) Abone ol
Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı.
Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Taşhan Köyü, Yamula Barajı’nda suların çekilmesinin ardından gün yüzüne çıktı.
Köyde bulunan eski evlerin çıkması, barajdaki su seviyesinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi.
Diğer yandan su seviyesinin düşmesiyle birlikte sular altında kalan 2 elektrik direği de ortaya çıkarken, köy de insansız hava aracı ile görüntülendi.