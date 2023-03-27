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https://sputniknews.com.tr/20230327/bakanlik-duyurdu-zamli-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1068808295.html
Bakanlık duyurdu: Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Bakanlık duyurdu: Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
ikramiye
emekli ikramiyesi
bayram
vedat bilgin
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, emekli aylıklarına getirilen alt sınırının 2019 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, en düşük emekli aylığının seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:Bayram ikramiyesinin hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeneceği belirtilerek, "Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, ikramiye, emekli ikramiyesi, bayram, vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, ikramiye, emekli ikramiyesi, bayram, vedat bilgin

Bakanlık duyurdu: Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

15:11 27.03.2023
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Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8,8 milyon emeklinin yararlanacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, emekli aylıklarına getirilen alt sınırının 2019 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, en düşük emekli aylığının seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 liraya, 2022 yılı ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 liraya, 2023 yılı ocak itibarıyla da 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun."
Bayram ikramiyesinin hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeneceği belirtilerek, "Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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