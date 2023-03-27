https://sputniknews.com.tr/20230327/bakan-ozer-2022-2023-egitim-ogretim-yilinda-herhangi-bir-uzatma-yapmayacagiz-1068817484.html
Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılında herhangi bir uzatma yapmayacağız
Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılında herhangi bir uzatma yapmayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamasında bulundu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:54+0300
2023-03-27T17:54+0300
2023-03-27T18:12+0300
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mahmut özer
Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılında herhangi bir uzatma yapmayacağız
17:54 27.03.2023 (güncellendi: 18:12 27.03.2023) Abone ol
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamasında bulundu.