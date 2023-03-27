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Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılında herhangi bir uzatma yapmayacağız
Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılında herhangi bir uzatma yapmayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamasında bulundu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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mahmut özer

Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılında herhangi bir uzatma yapmayacağız

17:54 27.03.2023 (güncellendi: 18:12 27.03.2023)
© İHAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamasında bulundu.
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