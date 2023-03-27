https://sputniknews.com.tr/20230327/bakan-kurum-depremin-50-gununde-adiyamanda-53-bin-830-konutun-temelini-attik-1068818028.html

Bakan Kurum: Depremin 50. gününde Adıyaman'da 53 bin 830 konutun temelini attık

Bakan Kurum: Depremin 50. gününde Adıyaman'da 53 bin 830 konutun temelini attık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 50. gününde Adıyaman'da 53 bin 830 konutun temelinin atıldığını kaydetti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T18:40+0300

2023-03-27T18:40+0300

2023-03-27T18:40+0300

adıyaman

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

temel atma töreni

deprem

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Adıyaman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma töreninde, depremin açtığı yaraları sarmak için milletin sinesine koşan, birliğin teminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün seyitlerin diyarı Adıyaman'da olduğunu anlattı.Depremin yarattığı acıyı sadece 11 kent değil, 85 milyonun yaşadığını söyleyen Kurum, "İstisnasız hepimiz, her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. İşte dün Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, bugün ise Adıyaman'da şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. Adıyaman'ın yeni yüzyılı yeniden yükseliyor. Baştan başa tüm Anadolumuz İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ediyor" ifadelerini kullandı.Bir daha aynı hüznü, acıları, kederi yaşamamak için devletle milletin kucaklaşarak 81 ilin tamamında dönüşüm seferberliği içerisinde olduklarına işaret eden Kurum, "Tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15. gününde ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde Kahramanmaraş'ta, 47. günde Hatay'da temellerimizi attık. İşte bugün de sayısı 53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını depremin 50. gününde Adıyaman'ımızda kardeşlerimizle karıyoruz" diye konuştu.Kurum, şöyle devam etti:Bakan Kurum, insanlar evine girene, çocuklar okuluna neşeyle gidene kadar kendileri için 'dinlenme' kelimesinin kullanılmayacağını aktararak, "Adıyaman, yeniden umutla, türkülerle, şiirle dolana kadar bize rahat yok. Tüm deprem bölgesi, 11 ilimiz, ilçelerimiz, köylerimiz Anadolu hilali gibi yükselene kadar bizlere durmak yok, duraksamak yok" diye konuştu.

adıyaman

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adıyaman, temel atma töreni, deprem, murat kurum