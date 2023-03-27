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Ahmet Hakan: Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu
Ahmet Hakan: Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendi. Hakan, AK... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T09:31+0300
2023-03-27T09:31+0300
politika
türkiye
ahmet hakan
hürriyet gazetesi
yeniden refah partisi
cumhur ittifakı
necmettin erbakan
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Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, ahmet hakan, hürriyet gazetesi, yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, necmettin erbakan, ak parti
türkiye, ahmet hakan, hürriyet gazetesi, yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, necmettin erbakan, ak parti

Ahmet Hakan: Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu

09:31 27.03.2023
© AA / Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA /
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendi. Hakan, AK Parti'nin Necmettin Erbakan'ın çizgisine son derece yaklaştığını ileri sürerek, “'Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu' bile diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Erbakan Hoca, sağlığında kendisini bırakıp giden dava arkadaşları aleyhine çok şeyler söyledi. AK Parti iktidarını çok eleştirdi Hoca. Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na girince... Babası rahmetli Erbakan’ın AK Parti aleyhine söylediği bu sözleri gündeme getirerek Fatih Erbakan’ı babasına ihanet etmekle suçlayanlar var. Bunu yapanlar, AK Parti’nin siyasal çizgisindeki değişimlerin farkında değiller. AK Parti’nin, son döneminde Erbakan Hoca’nın ideolojik çerçevesine çok yakınlaştığını bilmiyorlar, görmüyorlar."
"Düşünün: Erbakan Hoca, hangi özlemi dile getirdiyse... Erdoğan, iktidarının özellikle son döneminde onu yaptı. Ayasofya’nın ibadete açılması, Taksim’e cami, vs. Yani esaslı bir çizgi yakınlaşması oldu. O kadar yakınlaşıldı ki... Erbakan Hoca’nın söylediği gibi söylemeye kalkarsam... 'Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu' bile diyebilirim."
"Konuya epey Fransız kalarak yukarıdan yukarıdan ahkâm kesenlere şu acı haberi vermek isterim: Fatih Erbakan’a 'Babana ihanet ettin' demenin... Söz konusu partilerin tabanında minnacık bir karşılığı bile yok."
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