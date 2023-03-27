Ahmet Hakan: Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu

"Düşünün: Erbakan Hoca, hangi özlemi dile getirdiyse... Erdoğan, iktidarının özellikle son döneminde onu yaptı. Ayasofya’nın ibadete açılması, Taksim’e cami, vs. Yani esaslı bir çizgi yakınlaşması oldu. O kadar yakınlaşıldı ki... Erbakan Hoca’nın söylediği gibi söylemeye kalkarsam... 'Erbakan Hoca yaşasaydı AK Partili olurdu' bile diyebilirim."