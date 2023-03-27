https://sputniknews.com.tr/20230327/afganistan-disisleri-bakanligi-yakinlarinda-patlama-1068798795.html
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında intihar saldırısı: 6 ölü
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında intihar saldırısı: 6 ölü
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki intihar saldırısında ölen ve yaralananlar var. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:15+0300
2023-03-27T12:15+0300
2023-03-27T13:30+0300
dünya
afganistan
patlama
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.İçişleri Bakanlığı'na göre güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 6 sivil öldü, yaralananlar da var.
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afganistan, patlama
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında intihar saldırısı: 6 ölü
12:15 27.03.2023 (güncellendi: 13:30 27.03.2023) Abone ol
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki intihar saldırısında ölen ve yaralananlar var.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı'na göre güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 6 sivil öldü, yaralananlar da var.