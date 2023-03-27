https://sputniknews.com.tr/20230327/afad-kahramanmarasta-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068817390.html
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta saat 17.35'te 4.5 büyüklüğünde ve 8,7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T17:51+0300
2023-03-27T17:51+0300
2023-03-27T17:51+0300
deprem
afad
kahramanmaraş
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, afad, kahramanmaraş
deprem, afad, kahramanmaraş
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş'ta saat 17.35'te 4.5 büyüklüğünde ve 8,7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.