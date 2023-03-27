https://sputniknews.com.tr/20230327/afad-kahramanmarasta-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068817390.html

AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta saat 17.35'te 4.5 büyüklüğünde ve 8,7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

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deprem

afad

kahramanmaraş

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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deprem, afad, kahramanmaraş