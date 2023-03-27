https://sputniknews.com.tr/20230327/abddeki-delaware-nehrinde-kimyasal-sizinti-yetkililer-uyardi-marketlerde-su-kalmadi-1068786779.html

ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı

ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı

ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T07:00+0300

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abd

abd

kimyasal sızıntı

su

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fotoğraf

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Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.

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