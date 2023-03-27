https://sputniknews.com.tr/20230327/abddeki-delaware-nehrinde-kimyasal-sizinti-yetkililer-uyardi-marketlerde-su-kalmadi-1068786779.html
ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı
ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı
ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T07:00+0300
2023-03-27T07:00+0300
2023-03-27T07:07+0300
abd
abd
kimyasal sızıntı
su
multimedya
fotoğraf
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Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
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abd, abd, kimyasal sızıntı, su, fotoğraf, фото
abd, abd, kimyasal sızıntı, su, fotoğraf, фото
ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı
07:00 27.03.2023 (güncellendi: 07:07 27.03.2023) Abone ol
ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.
Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.
Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
© AA
ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.
ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.
© AA
Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.
Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.
© AA
Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
© AA
Kimi marketler, müşterilerini satılacak su kalmadığı konusunda uyarmak zorunda kaldı.
Kimi marketler, müşterilerini satılacak su kalmadığı konusunda uyarmak zorunda kaldı.