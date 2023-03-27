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https://sputniknews.com.tr/20230327/abddeki-delaware-nehrinde-kimyasal-sizinti-yetkililer-uyardi-marketlerde-su-kalmadi-1068786779.html
ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı
ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı
ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T07:00+0300
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abd
abd
kimyasal sızıntı
su
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fotoğraf
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Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
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abd, abd, kimyasal sızıntı, su, fotoğraf, фото

ABD'deki Delaware Nehri'nde kimyasal sızıntı: Yetkililer uyardı, marketlerde su kalmadı

07:00 27.03.2023 (güncellendi: 07:07 27.03.2023)
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ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.
Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.
Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
© AA

ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.

ABD&#x27;nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA

ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.

© AA

Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.

Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA

Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti.

© AA

Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.

Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA

Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.

© AA

Kimi marketler, müşterilerini satılacak su kalmadığı konusunda uyarmak zorunda kaldı.

Kimi marketler, müşterilerini satılacak su kalmadığı konusunda uyarmak zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye
4/4
© AA

Kimi marketler, müşterilerini satılacak su kalmadığı konusunda uyarmak zorunda kaldı.

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