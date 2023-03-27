https://sputniknews.com.tr/20230327/abdde-aractan-firlayan-tekerlek-diger-araca-takla-attirdi--1068808709.html

ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı

ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T15:09+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde otoyolda ilerleyen bir araçtan kopan tekerlek, kazaya neden oldu. Tekerleğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı. Araç sürücüsü kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

kaliforniya

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ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı 2023-03-27T15:09+0300 true PT0M32S

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video, abd, kaliforniya, araba, kaza, видео