https://sputniknews.com.tr/20230327/abdde-aractan-firlayan-tekerlek-diger-araca-takla-attirdi--1068808709.html
ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı
ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T15:09+0300
2023-03-27T15:09+0300
2023-03-27T15:09+0300
dünya
video
abd
kaliforniya
araba
kaza
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde otoyolda ilerleyen bir araçtan kopan tekerlek, kazaya neden oldu. Tekerleğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı. Araç sürücüsü kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi.
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ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı
ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı
2023-03-27T15:09+0300
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video, abd, kaliforniya, araba, kaza, видео
video, abd, kaliforniya, araba, kaza, видео
ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde otoyolda ilerleyen bir araçtan kopan tekerlek, kazaya neden oldu.
Tekerleğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı.
Araç sürücüsü kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi.