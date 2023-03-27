https://sputniknews.com.tr/20230327/303-yillik-aksaray-camisi-yanginda-kullanilamaz-hale-geldi-1068797085.html

303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi

303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi

Elazığ'da 1720 yılında inşa edilen Aksaray Camisi'nde yangın çıktı, cami kullanılamaz hale geldi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:54+0300

2023-03-27T11:54+0300

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Aksaray Mahallesi'nde bulunan, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen camide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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