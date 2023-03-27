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https://sputniknews.com.tr/20230327/303-yillik-aksaray-camisi-yanginda-kullanilamaz-hale-geldi-1068797085.html
303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi
303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi
Elazığ'da 1720 yılında inşa edilen Aksaray Camisi'nde yangın çıktı, cami kullanılamaz hale geldi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:54+0300
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yaşam
elazığ
cami
yangın
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Aksaray Mahallesi'nde bulunan, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen camide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/mardinde-magaranin-uzerine-3-katli-ev-yapildi-1068794519.html
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elazığ, cami, yangın, tarih, türkiye
elazığ, cami, yangın, tarih, türkiye

303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi

11:54 27.03.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi
303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ
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Elazığ'da 1720 yılında inşa edilen Aksaray Camisi'nde yangın çıktı, cami kullanılamaz hale geldi.
Aksaray Mahallesi'nde bulunan, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen camide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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