3 Rus havayolu şirketine Kapadokya seferleri için izin çıktı

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamaya göre Kapadokya'ya direkt uçuş gerçekleştirme izni alan havayolu şirketleri S7, Red Wings ve Nordwind oldu.



S7 ve Nordwind, Kapadokya'ya Moskova'dan uçacakken Red Wings ise Moskova, Krasnodar, Mineralnıye Vodı, Rostov-na-Donu ve Soçi kentlerinden direkt uçuşlar düzenleyecek.



Bugün itibarıyla Rusya'dan Kapadokya'ya direkt uçuşlar bulunmuyor. Söz konusu 3 havayolu şirketinin Kapadokya seferlerine ne zaman başlayacağı bildirilmedi.



Şubat ortasında Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamada, Rus havacılık otoritelerinin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşları için yeni varış noktası olarak Kapadokya'yı seçtiklerini Türk meslektaşlarına bildirdiği belirtilmişti.



Şu anda Rus havayolları şirketleri, Rusya topraklarındaki herhangi bir noktadan Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun ve Gazipaşa havalimanlarına uçuş gerçekleştirebiliyor.