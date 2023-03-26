https://sputniknews.com.tr/20230326/ysk-erdogan-ve-kilicdaroglunun-adaylik-basvurularini-kabul-etti-1068760994.html

YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti

YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T02:45+0300

2023-03-26T02:45+0300

2023-03-26T02:45+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

yüksek seçim kurulu (ysk)

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YSK, AK Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.Kararda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği belirtildi.

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seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, yüksek seçim kurulu (ysk)