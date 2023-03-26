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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230326/ysk-erdogan-ve-kilicdaroglunun-adaylik-basvurularini-kabul-etti-1068760994.html
YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti
YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T02:45+0300
2023-03-26T02:45+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
yüksek seçim kurulu (ysk)
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YSK, AK Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.Kararda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği belirtildi.
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seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti

02:45 26.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.
YSK, AK Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.
Kararda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği belirtildi.
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