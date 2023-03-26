https://sputniknews.com.tr/20230326/ysk-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-100-bin-imza-surecinin-verilerini-paylasti-1068778530.html

YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı

YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı

YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T21:13+0300

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2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanlığı seçimi

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.

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2023

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı seçimi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)