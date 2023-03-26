https://sputniknews.com.tr/20230326/ysk-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-100-bin-imza-surecinin-verilerini-paylasti-1068778530.html
YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı
YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı
YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T21:13+0300
2023-03-26T21:13+0300
2023-03-26T21:13+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanlığı seçimi
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.
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cumhurbaşkanlığı seçimi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
cumhurbaşkanlığı seçimi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı
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YSK, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza sürecinin verilerini paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşti.
Muharrem İnce 111 bin 301
Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 207