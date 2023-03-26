https://sputniknews.com.tr/20230326/yayinci-cumalioglu-gencler-artik-super-kahramanlardan-bikti-1068795463.html

Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı

Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı

Yayıncı Cumalıoğlu, "Gençler artık süper kahramanlardan bıktı. Gençler artık realist. ‘Bize masal satmayın’ diyorlar" ifadelerini kullandı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T23:46+0300

2023-03-26T23:46+0300

2023-03-27T11:47+0300

süper kahraman

gündem dişi

radyo

manga

kore

japonya

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Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı

Athica Genel Yayınları Yönetmeni hukukçu Kaan Cumalıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Cumalıoğlu, “Son yıllarda büyük ivme kazandığını gördüğümüz Uzak Doğu kültürünün yayıncılık dünyamıza etkilerini hissediyoruz. Yayın planımızı Doğu’dan da Batı’dan da aldığımız eserlerle zenginleştirerek ülkemizde çok da üzerinde durulmayan bir okur grubu olan genç yetişkinleri hedef kitlemiz olarak belirledik. Kore’de dijital olarak yayımlanan çizgi romanları (webtoon) Türkçeye kazandırarak başladığımız yolculuğumuzda yalnızca Kore çizgi romanlarını değil Japonya, Çin, Tayvan manga ve manhuaların örneklerini de okura sunacağız” şeklinde konuştu.“Manga ve manwha, yaş tanımayan kategoriler. Kore ve Japonya’da manga ve manwha 80 yaşında insanlar da okuyor. Manga ve manwha sadece çocuklar için değildir, sadece yetişkinler için de değildir, herkes okuyabilir” diyen Cumalıoğlu, şöyle devam etti:“Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Kore kültürü sanatın her yönünde kendini gösteriyor. K Drama, K Pop ve K books diyebileceğimiz Manhwalar ve Webtoonlarda bunun çok büyük bir parçası. Dünya’da birçok insanın kalbinde taht kurmuş.Gençler artık süper kahramanlardan bıktı. Gençler artık realist. ‘Bize masal satmayın’ diyorlar. Netflix dizilerine baktığınızda süper kahramanların çok kaslı ve güçlü olduğunu görürsünüz ama insani güçsüzlükleri de var. Depresyonda olabilir, kız arkadaşından ayrılmış olabilir. Batıdan bağımsız firmalardan böyle çizgi romanlar getireceğiz.”

kore

japonya

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2023

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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süper kahraman, radyo, аудио, manga, kore, japonya