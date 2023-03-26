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Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://sputniknews.com.tr/20230326/yayinci-cumalioglu-gencler-artik-super-kahramanlardan-bikti-1068795463.html
Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı
Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı
Yayıncı Cumalıoğlu, "Gençler artık süper kahramanlardan bıktı. Gençler artık realist. ‘Bize masal satmayın’ diyorlar" ifadelerini kullandı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T23:46+0300
2023-03-27T11:47+0300
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Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı
Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı
Athica Genel Yayınları Yönetmeni hukukçu Kaan Cumalıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Cumalıoğlu, “Son yıllarda büyük ivme kazandığını gördüğümüz Uzak Doğu kültürünün yayıncılık dünyamıza etkilerini hissediyoruz. Yayın planımızı Doğu’dan da Batı’dan da aldığımız eserlerle zenginleştirerek ülkemizde çok da üzerinde durulmayan bir okur grubu olan genç yetişkinleri hedef kitlemiz olarak belirledik. Kore’de dijital olarak yayımlanan çizgi romanları (webtoon) Türkçeye kazandırarak başladığımız yolculuğumuzda yalnızca Kore çizgi romanlarını değil Japonya, Çin, Tayvan manga ve manhuaların örneklerini de okura sunacağız” şeklinde konuştu.“Manga ve manwha, yaş tanımayan kategoriler. Kore ve Japonya’da manga ve manwha 80 yaşında insanlar da okuyor. Manga ve manwha sadece çocuklar için değildir, sadece yetişkinler için de değildir, herkes okuyabilir” diyen Cumalıoğlu, şöyle devam etti:“Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Kore kültürü sanatın her yönünde kendini gösteriyor. K Drama, K Pop ve K books diyebileceğimiz Manhwalar ve Webtoonlarda bunun çok büyük bir parçası. Dünya’da birçok insanın kalbinde taht kurmuş.Gençler artık süper kahramanlardan bıktı. Gençler artık realist. ‘Bize masal satmayın’ diyorlar. Netflix dizilerine baktığınızda süper kahramanların çok kaslı ve güçlü olduğunu görürsünüz ama insani güçsüzlükleri de var. Depresyonda olabilir, kız arkadaşından ayrılmış olabilir. Batıdan bağımsız firmalardan böyle çizgi romanlar getireceğiz.”
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Serhat Sarısözen
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süper kahraman, radyo, аудио, manga, kore, japonya
süper kahraman, radyo, аудио, manga, kore, japonya

Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı

23:46 26.03.2023 (güncellendi: 11:47 27.03.2023)
GÜNDEM DIŞI
Yayıncı Cumalıoğlu: Gençler artık süper kahramanlardan bıktı
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yayıncı Cumalıoğlu, "Gençler artık süper kahramanlardan bıktı. Gençler artık realist. ‘Bize masal satmayın’ diyorlar" ifadelerini kullandı.
Athica Genel Yayınları Yönetmeni hukukçu Kaan Cumalıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Cumalıoğlu, “Son yıllarda büyük ivme kazandığını gördüğümüz Uzak Doğu kültürünün yayıncılık dünyamıza etkilerini hissediyoruz. Yayın planımızı Doğu’dan da Batı’dan da aldığımız eserlerle zenginleştirerek ülkemizde çok da üzerinde durulmayan bir okur grubu olan genç yetişkinleri hedef kitlemiz olarak belirledik. Kore’de dijital olarak yayımlanan çizgi romanları (webtoon) Türkçeye kazandırarak başladığımız yolculuğumuzda yalnızca Kore çizgi romanlarını değil Japonya, Çin, Tayvan manga ve manhuaların örneklerini de okura sunacağız” şeklinde konuştu.
Manga ve manwha, yaş tanımayan kategoriler. Kore ve Japonya’da manga ve manwha 80 yaşında insanlar da okuyor. Manga ve manwha sadece çocuklar için değildir, sadece yetişkinler için de değildir, herkes okuyabilir” diyen Cumalıoğlu, şöyle devam etti:
“Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Kore kültürü sanatın her yönünde kendini gösteriyor. K Drama, K Pop ve K books diyebileceğimiz Manhwalar ve Webtoonlarda bunun çok büyük bir parçası. Dünya’da birçok insanın kalbinde taht kurmuş.
Gençler artık süper kahramanlardan bıktı. Gençler artık realist. ‘Bize masal satmayın’ diyorlar. Netflix dizilerine baktığınızda süper kahramanların çok kaslı ve güçlü olduğunu görürsünüz ama insani güçsüzlükleri de var. Depresyonda olabilir, kız arkadaşından ayrılmış olabilir. Batıdan bağımsız firmalardan böyle çizgi romanlar getireceğiz.”
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